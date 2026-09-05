Atletico Madrid sconfitto all’Athletic: 3-0 per i baschi, primo ko per Simeone

Atletico Madrid sconfitto 3-0 dall’Athletic Bilbao, primo ko per Simeone in campionato

L’Atletico Madrid ha subito la sua prima sconfitta in campionato dopo il debutto, cedendo per 3-0 all’Athletic Bilbao nel match del San Mamés. La partita, giocata sabato 5 settembre, ha visto i padroni di casa imporsi con un’azione di qualità, chiudendo il loro primo successo consecutivo e portandosi a quota 6 punti in classifica. La sconfitta ha segnato il primo ko per Diego Simeone, allenatore del club, che aveva vinto la sua ultima gara contro il Siviglia. La squadra, reduce da un pareggio con il Villarreal e una vittoria contro il Malaga, ha visto i suoi giocatori non trovare la giusta reazione per resistere al pressing degli avversari.

La vittoria dell’Athletic Bilbao e il primo successo consecutivo

Il successo dell’Athletic Bilbao è stato reso possibile da un’azione di qualità nel primo tempo, che ha portato al vantaggio dei baschi. A inizio ripresa, il club ha messo in mostra la sua superiorità, con due gol realizzati da Nico Williams e Navarro, entrambi serviti dal fratello Inaki. Il risultato è stato completato da un terzo gol di Sancet al 90’, chiudendo il secondo successo consecutivo per i padroni di casa. La squadra, guidata da Ernesto Valverde, ha dimostrato una solidità difensiva e una capacità di attacco che ha messo in difficoltà l’Atletico Madrid.

La classifica e la situazione in Liga

Dopo la vittoria, l’Athletic Bilbao si è piazzato a quota 6 punti, a -1 dall’Atletico Madrid, che ha subìto la sua prima sconfitta in campionato. La classifica della Liga mostra un’evoluzione interessante, con il Real Madrid che ha vinto la sua ultima gara contro il Betis, mentre il Villarreal e il Deportivo La Coruna hanno giocato altre partite. L’Atletico Madrid, pur essendo in testa, ha visto il suo vantaggio ridursi dopo la sconfitta. La squadra, che aveva iniziato la stagione con due vittorie, dovrà riflettere sulle sue prestazioni per migliorare la sua posizione in classifica.

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Le altre gare del programma odierno hanno visto il Rayo Vallecano ospitare il Racing Santander alle ore 18:30, mentre il Villarreal ha ricevuto la visita del Deportivo La Coruna alle ore 21. Queste partite hanno completato il quadro della quarta giornata di Liga, con risultati che potrebbero influenzare la classifica e le dinamiche tra le squadre. L’Atletico Madrid, dopo la sconfitta, dovrà trovare una risposta per rimanere in testa alla classifica e riprendere la sua forma migliore.

La sconfitta dell’Atletico Madrid ha rappresentato un momento di riflessione per Diego Simeone, che dovrà valutare le sue strategie e le sue scelte in campo per migliorare la performance della squadra. L’Athletic Bilbao, invece, ha dimostrato di essere una squadra in crescita, in grado di sconfiggere i migliori avversari. La prossima sfida per l’Atletico Madrid sarà cruciale per riacquistare la fiducia e tornare a vincere in campionato.