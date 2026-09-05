Tour of Britain 2026: Cees Bol vince, Tim Wellens nuovo leader

Cees Bol vince la quarta tappa del Tour of Britain 2026, Tim Wellens diventa nuovo leader

Il Tour of Britain 2026 ha visto la vittoria di Cees Bol nella quarta tappa, disputata a Leyburn, con un successo pesante dopo una lunga fuga. Il 31enne olandese, in sella alla Decathlon CMA CGM Team, ha resistito al ritorno del gruppo e ha centrato un successo a quattro anni di distanza dall’ultima affermazione nella stessa corsa britannica. La vittoria è arrivata dopo una fuga di sei ciclisti, tra cui Ben Swift, Xandro Meurisse, Ian Lopez, Brem Deman e Boas Lysgaard, che hanno costruito un vantaggio massimo di poco superiore ai quattro minuti. La NSN Cycling Team ha mantenuto il controllo del gruppo, permettendo a Lewis Askey di conservare la leadership.

La vittoria di Cees Bol e la nuova leadership di Tim Wellens

Sul finale della tappa, Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG) ha partecipato alla fuga e ha raggiunto Bol, con cui hanno lavorato insieme negli ultimi 40 chilometri per difendersi dall’inseguimento dei favoriti. Il belga ha conquistato il secondo posto e ha superato Askey, diventando il nuovo leader della classifica generale. Wellens, con un vantaggio di 21 secondi su Askey, guida ora la classifica con 40 secondi di vantaggio su Matteo Trentin. La vittoria di Bol ha segnato un momento importante per il Tour of Britain 2026, con la sua quarta tappa.

La classifica e i protagonisti della tappa

Il successo di Bol ha visto il suo nome al primo posto, con un tempo di 4 ore e 15 minuti e 9 secondi. Al secondo posto si è piazzato Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), mentre il terzo posto è andato a Cristián Rodríguez (XDS Astana Team) a 11 secondi. Il quarto posto è stato conquistato da Ivan Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) a 14 secondi. Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) ha completato la top5 a 22 secondi. La classifica generale vede Felix Gall in seconda posizione, con un ritardo di 2 minuti e 6 secondi su Askey.

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La tappa ha visto anche la vittoria di Marco Brenner nella quattordicesima tappa della Vuelta a España 2026, con un successo in salita. Brenner, della Tudor Pro Cycling Team, ha superato Santiago Buitrago nell’ultimo chilometro, segnando la sua prima vittoria in carriera nei Grandi Giri. Il colombiano della Bahrain Victorious ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione. La vittoria di Brenner ha permesso a Enric Mas di guadagnare su Primoz Roglic, con Mas che ora si trova in testa alla classifica generale. La Vuelta a España 2026 continua a mantenere un’intensità elevata, con la classifica generale in bilico tra i migliori ciclisti del mondo.

Domani, l’ultima tappa a Earlston deciderà il vincitore del Tour of Britain 2026. La tappa sarà l’ultima occasione per i ciclisti di dimostrare la loro forza e di aggiudicarsi la vittoria finale. Il Tour of Britain 2026 ha visto una serie di momenti di eccellenza, con vittorie e cambi di leadership che hanno reso la corsa un evento di grande interesse per gli appassionati di ciclismo.