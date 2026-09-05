Federica Brignone loda Kimi Antonelli: “È super sveglio, sarà un GP bellissimo a Monza”

Federica Brignone e Kimi Antonelli a Monza, GP F1 2026

Federica Brignone, campionessa olimpica e ex campionessa del mondo di sci alpino, ha espresso apprezzamento per Kimi Antonelli, pilota della Alpine, in vista del Gran Premio d’Italia 2026 a Monza. La valdostana, tornata a parlare dopo la doppietta ottenuta a febbraio nella rassegna a cinque cerchi, ha commentato le prestazioni del finlandese, che si è distinto nelle qualifiche con un tempo sorprendente. “Antonelli si diverte tanto, è super sveglio. Sarà un GP bellissimo a Monza”, ha detto Brignone, rilasciando dichiarazioni ai microfoni di Sky.

Antonelli e la penalità per la sostituzione del motore

Kimi Antonelli, leader del Mondiale, dovrà partire dalla ventesima posizione a causa di una penalità inflitta per la sostituzione del motore sulla sua Mercedes. Nonostante questa situazione, Brignone ha espresso fiducia nel pilota finlandese, riconoscendo la sua capacità di adattarsi alle condizioni di gara. “Lui è super sveglio. So cosa significa fare l’atleta, ha una tappa in casa, tutti lo vogliono conoscere”, ha aggiunto la campionessa.

Brignone e la sua straordinaria carriera

La fuoriclasse valdostana, che ha vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha parlato anche del suo ritorno in campo dopo un infortunio. “Già essere alle Olimpiadi era quasi un miracolo, poi non una ma due medaglie d’oro… Qualcosa di non calcolabile e non prevedibile”, ha commentato Brignone, sottolineando l’imprevedibilità del suo percorso. La sua performance a Monza, però, non è limitata al mondo dello sci: la campionessa ha anche partecipato a un evento legato alla Formula 1, dove ha consegnato un riconoscimento a Pierre Gasly, pilota della Alpine che ha conquistato la pole position.

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Gasly, con un tempo sorprendente, ha meritato la partenza al palo nella gara che si disputerà domani pomeriggio nel ribattezzato Tempio della Velocità. Brignone ha espresso curiosità per la gara, sottolineando le possibilità di sorpasso e l’atmosfera emozionante che si preannuncia. “Cosa mi aspetto? Sono molto curiosa, a Monza c’è la possibilità di sorpassare, sarà un bellissimo GP”, ha concluso la campionessa, che ha anche espresso apprezzamento per l’atmosfera del circuito e per la passione del pubblico. Il GP d’Italia 2026 rappresenta un momento importante per la Formula 1, con la partecipazione di diversi piloti e la presenza di un pubblico entusiasta. La combinazione tra le prestazioni di Gasly e la reazione di Antonelli, nonostante la penalità, ha reso l’evento ancora più interessante. Brignone, con le sue dichiarazioni, ha dato un’ulteriore dimensione umana al momento, mettendo in luce l’importanza del divertimento e della passione nel mondo dello sport.