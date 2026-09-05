Manchester City conferma la leadership, Tottenham si ferma a quota zero

Manchester City vince 1-0 contro il Coventry, Tottenham si ferma a quota zero nella Premier League

Il Manchester City ha confermato la sua leadership nella Premier League con una vittoria per 1-0 sul Coventry, grazie al gol di Erling Haaland al 26′. La squadra di Enzo Maresca, con il portiere azzurro Donnarumma in goal, ha festeggiato la terza vittoria consecutiva e la vetta a punteggio pieno. Il debutto di Enzo Fernandez, arrivato dal Chelsea per 146 milioni di euro, ha segnato un ulteriore passo avanti per la squadra. Intanto, il Tottenham di Roberto De Zerbi ha chiuso il match contro il Nottingham Forest 0-0, rimanendo a quota zero dopo due sconfitte consecutive.

Un gol di Haaland e una vittoria in casa

Il Manchester City ha dominato la partita contro il Coventry, con il gol di Haaland che ha deciso il match al 26′. La squadra ha giocato con la massima concentrazione, grazie alla presenza di Donnarumma in porta e al ritorno di Enzo Fernandez, che ha debuttato in maniera eccezionale. La vittoria ha permesso al City di mantenere la vetta della classifica, con un record perfetto. La squadra ha anche registrato un’ottima prestazione in fase difensiva, limitando le opportunità degli avversari.

Il Tottenham si ferma a quota zero

Il Tottenham, guidato da Roberto De Zerbi, ha chiuso il match contro il Nottingham Forest 0-0, rimanendo a quota zero dopo due sconfitte consecutive. La squadra ha giocato con una difesa solida, ma non ha trovato la via del goal. Tra i giocatori titolari, Tonali e Udogie hanno avuto un ruolo importante, ma non sono riusciti a sbloccare il risultato. La squadra ha almeno mosso la classifica, ma il risultato non è sufficiente per migliorare la posizione.

Pubblicità

Altri risultati interessanti hanno visto il Newcastle pareggiare in rimonta 2-2 contro il Bournemouth, con un’azione di rimonta che ha visto la squadra vincere la partita. Il Crystal Palace ha invece vinto 3-2 contro il Fulham, con un’ottima prestazione di Chilwell che ha segnato il gol del definitivo sorpasso. Al contrario, il Brighton ha pareggiato 1-1 contro il Leeds, con un risultato che ha mantenuto la tensione nella classifica.

La terza giornata di Premier League ha visto un mix di vittorie e pareggi, con il Manchester City che ha confermato la sua leadership e il Tottenham che si ferma a quota zero. Altri risultati hanno visto squadre come il Newcastle e il Crystal Palace fare passi avanti, mentre altre, come il Leeds e il Brighton, hanno mantenuto la loro posizione. La competizione è in fase di equilibrio, con squadre che si contendono posizioni importanti. Con il Manchester City che si conferma come la squadra più forte, la Premier League si prepara a una stagione intensa, con squadre che si contendono posizioni importanti. Il Tottenham, pur non riuscendo a vincere, ha almeno mosso la classifica, mentre altre squadre si stanno muovendo in modo significativo. La stagione è appena iniziata, ma già si vedono le prime linee di differenziazione tra le squadre.

Il City si conferma leader, il Tottenham si ferma a quota zero

Il Newcastle pareggia in rimonta, il Crystal Palace vince