GP Italia 2026: qualifiche in chiaro su TV8, orario e programma dettagliato

Qualifiche GP Italia 2026 in diretta su TV8, orario e dove vedere in chiaro

Il Gran Premio d’Italia 2026 della Formula 1 si svolgerà sabato 5 settembre, con le qualifiche in programma alle ore 16:00 su TV8, in diretta gratuita e in chiaro. La trasmissione sarà riproposta in replica alle 19:25. Le prove libere si terranno alle ore 12:30-13:30, visibili solo per gli abbonati su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. La diretta streaming sarà disponibile su SkyGO, Now e TV8.it, mentre la testuale sarà su OA Sport. L’evento segna un ritorno significativo per la Formula 1 in Italia, con un programma ricco e un’attenzione particolare alle statistiche e ai record storici.

Qualifiche in chiaro su TV8, un evento accessibile a tutti

Le qualifiche del Gran Premio d’Italia 2026 saranno trasmesse in diretta gratuita e in chiaro su TV8, canale 125 su Sky e 8 su Digitale Terrestre. Questo permette a un pubblico vasto e diversificato di seguire l’evento senza dover sottoscrivere un abbonamento. La diretta sarà disponibile anche in streaming su TV8.it, SkyGO e Now, garantendo una copertura completa per tutti i fan della Formula 1. La testuale in diretta sarà offerta da OA Sport, un’alternativa utile per chi preferisce seguire l’evento in tempo reale senza dover guardare la TV.

Un record storico per Lewis Hamilton

Il Gran Premio d’Italia 2026 rappresenta un momento importante per la storia della Formula 1, soprattutto in relazione al record di pole position di Lewis Hamilton. Il britannico ha ottenuto la pole position ben 7 volte, con la prima nel 2009 e l’ultima nel 2020. Questo record è unico, poiché nessun altro pilota ha mai raggiunto un numero simile di pole position in sequenza. Hamilton ha anche realizzato un filotto di 4 pole position consecutive, un record condiviso con Ayrton Senna, che mantenne la posizione di testa per quattro anni di fila.

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La Ferrari si distingue come scuderia con il maggior numero di pole position nel Gran Premio d’Italia, con 23 successi. Questo dato è unico, poiché non esiste alcun altro Gran Premio in cui una scuderia possa vantare un numero simile di pole position. Inoltre, se si considerano i motori, il numero sale a 24 grazie a una pole position ottenuta da Sebastian Vettel su una Toro Rosso con un motore Ferrari, nel 2008. Questo evento raro ha dimostrato la versatilità e l’efficacia dei motori Ferrari, anche quando non sono montati su vetture della scuderia stessa.

Il Gran Premio d’Italia 2026 rappresenta un momento di grande interesse per i tifosi e per la storia della Formula 1. Con un programma ricco e un’attenzione particolare alle statistiche e ai record, l’evento si presenta come un’occasione unica per seguire l’evoluzione della competizione e delle scuderie più importanti. La trasmissione in chiaro su TV8 e la disponibilità di streaming offrono a tutti l’opportunità di vivere l’evento in modo accessibile e coinvolgente.