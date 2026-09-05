De Bruyne, Stones e Akanji: un ritorno in Italia per Inter-Napoli

De Bruyne, Stones e Akanji si ritrovano in Italia dopo anni al City. Inter e Napoli si preparano a un confronto

De Bruyne, Stones e Akanji, tre nomi che hanno scritto pagine di storia al Manchester City, tornano in Italia dopo anni di collaborazione. Il loro ritorno al calcio italiano, con De Bruyne all’Inter e Akanji al Napoli, segna un momento di reunion tra ex compagni di squadra, oggi avversari. I tre giocatori hanno condiviso momenti di grande successo in Inghilterra, dove hanno vinto 19 trofei insieme, tra cui la Champions League e la Coppa del Mondo per Club. La loro storia, però, non si ferma al City: De Bruyne ha anche giocato con Kolarov, oggi vice di Chivu all’Inter, per due anni, mentre Akanji ha condiviso 83 partite con De Bruyne dal 2022 al 2025.

Un legame di successo e di amicizia

De Bruyne, John Stones e Manuel Akanji hanno costruito un rapporto di lavoro e di amicizia duraturo durante le loro stagioni al City. Tra il 2016 e il 2025, i tre hanno giocato insieme in 195 partite, vincendo 18 titoli, tra cui sei Premier League, quattro Carabao Cup, due FA Cup e tre Community Shield. Il loro legame si è rafforzato ulteriormente nel 2023, quando hanno raggiunto la finale della Champions League, proprio contro l’Inter. La loro collaborazione ha portato a sette trofei conquistati insieme, tra cui la Supercoppa Uefa e il Mondiale per Club.

Un ritorno in Italia: il passo verso il futuro

La scelta di De Bruyne di tornare in Italia, con l’Inter, e di Akanji di unirsi al Napoli, rappresenta un passo importante per entrambe le squadre. I due giocatori, pur essendo ora avversari, portano con sé esperienze e successi accumulati in Inghilterra. De Bruyne, in particolare, ha vinto quasi ogni trofeo con Stones, con il quale ha condiviso 195 partite. La loro partnership è diventata un modello di efficienza e leadership nel calcio moderno. Akanji, invece, ha dimostrato di essere un pilastro per la squadra, con un contributo decisivo in campo, soprattutto negli ultimi anni.

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Il City ha celebrato il ritorno di De Bruyne con un post sui social, ricordando la sua firma del 4 settembre 2015, undici anni fa. L’arrivo di De Bruyne all’Inter e di Akanji al Napoli segna un momento di rinnovamento per entrambe le squadre, che potrebbero trovare in questi giocatori un elemento chiave per il loro futuro.

Un’altra pagina della storia del calcio italiano

La reunion tra De Bruyne, Stones e Akanji rappresenta un’altra pagina della storia del calcio italiano, dove il talento e l’esperienza internazionale si uniscono al fervore del campionato. I tre giocatori, pur essendo ora avversari, portano con sé un bagaglio di successi e di relazioni che potrebbero influenzare il loro nuovo contesto. La loro carriera al City ha dimostrato che il lavoro di squadra e la coerenza possono portare a risultati straordinari. Ora, in Italia, si preparano a un nuovo capitolo, con le sfide e le opportunità del calcio italiano.