Italia-Polonia di volley femminile potrebbe iniziare in ritardo per regolamento

Sfida tra Italia e Polonia in semifinale Europei 2026, con possibile ritardo a causa del regolamento

La partita tra Italia e Polonia, in programma oggi alle ore 18.00 italiane ad Istanbul durante i Europei di volley femminile 2026, potrebbe iniziare in ritardo a causa del regolamento. Secondo le norme, deve passare almeno mezz’ora tra la fine di un incontro e l’inizio del successivo. Nel caso in cui la partita tra Turchia e Serbia, in programma alle ore 15.00, finisse dopo le 17.30, la sfida tra azzurre e polacche inizierebbe dopo le 18.00. Questo scenario è particolarmente rilevante in quanto la prima semifinale, tra Turchia e Serbia, si preannuncia molto equilibrata e potrebbe durare molto, con il rischio di protrarsi anche oltre due ore e mezza in caso di tiebreak. Il regolamento, quindi, impone una finestra temporale minima per garantire un adeguato periodo di riposo tra i giocatori e la preparazione per il prossimo match.

Regolamento e orario della partita Italia-Polonia

Il regolamento prevede che tra la fine di un incontro e l’inizio del successivo debba passare almeno mezz’ora. Questa disposizione è volta a garantire un adeguato periodo di riposo per i giocatori e a permettere l’organizzazione delle squadre per il prossimo match. Nel caso in cui la partita tra Turchia e Serbia, in programma alle ore 15.00, finisse dopo le 17.30, la sfida tra Italia e Polonia inizierebbe dopo le 18.00. Questo scenario potrebbe portare a un ritardo nella partita azzurra, in quanto il tempo necessario per rispettare il regolamento potrebbe far slittare l’inizio del match.

La partita tra Turchia e Serbia si preannuncia molto equilibrata e potrebbe durare molto.

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La partita tra Turchia e Serbia, in programma nello stesso impianto, si preannuncia molto equilibrata e potrebbe durare molto, con il rischio di protrarsi anche oltre due ore e mezza in caso di tiebreak. Questo potrebbe causare uno slittamento del match successivo, ovvero la sfida tra Italia e Polonia. Il regolamento, quindi, impone una finestra temporale minima per garantire un adeguato periodo di riposo tra i giocatori e la preparazione per il prossimo match.

Le sfide e le previsioni per la semifinale

La semifinale tra Italia e Polonia si giocherà ad Istanbul, in Turchia, e sarà un’altra occasione per testare le capacità delle due squadre. La partita tra Turchia e Serbia, in programma alle ore 15.00, si preannuncia molto equilibrata e potrebbe durare molto, con il rischio di protrarsi anche oltre due ore e mezza in caso di tiebreak. Questo potrebbe causare uno slittamento del match successivo, ovvero la sfida tra Italia e Polonia.

Il regolamento impone una finestra temporale minima per garantire un adeguato periodo di riposo tra i giocatori.

La partita tra Italia e Polonia, in programma alle ore 18.00, rappresenta un’altra occasione per testare le capacità delle due squadre. La partita tra Turchia e Serbia, in programma alle ore 15.00, si preannuncia molto equilibrata e potrebbe durare molto, con il rischio di protrarsi anche oltre due ore e mezza in caso di tiebreak. Questo potrebbe causare uno slittamento del match successivo, ovvero la sfida tra Italia e Polonia.

La partita tra Italia e Polonia potrebbe iniziare in ritardo a causa del regolamento.

Il regolamento prevede almeno mezz’ora tra la fine di un incontro e l’inizio del successivo.

La partita tra Turchia e Serbia potrebbe durare molto, causando uno slittamento del match successivo.