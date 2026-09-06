Bologna-Sassuolo: il derby della verità per Tedesco

Domenica 6 settembre, il derby tra Bologna e Sassuolo al Dall’Ara, con quote a favore dei padroni di casa

Un derby con motivazioni forti

La partita tra Bologna e Sassuolo, in programma domenica 6 settembre alle ore 18.00 al Dall’Ara, è vista come un derby con motivazioni forti. Per Tedesco, allenatore del Bologna, si tratta di un momento cruciale per il riscatto dopo le sconfitte contro Lazio e Atalanta, che hanno visto i rossoblù raccogliere meno di quanto seminato. Per Aquilani, tecnico del Sassuolo, invece, si tratta di un’occasione per mantenere la continuità dopo un inizio di stagione non facile.

La difesa neroverde non è stata impeccabile, e questo ha dato al Bologna la possibilità di sbloccarsi, anche se per quanto visto finora, difficilmente dilagherà. Il Sassuolo, pur essendo stato una vittima dell’Atalanta, ha reagito con una vittoria di misura contro il Torino, grazie al gol decisivo di Berardi.

Le quote favoriscono i padroni di casa

Le quote, disponibili su Eplay24 e StarYes, vedono favoriti i padroni di casa, con un successo che vale doppio a fronte del 3.75 previsto per il “2”. Il Multigol Casa 1-2 sembra adatto alla situazione, con una quota di 1.55 su Eplay24 e StarYes, e 1.57 su Sisal. Il Bologna, penalizzato dall’assenza di Riccardo Orsolini, dovrà fare i conti con una difesa non impeccabile, mentre il Sassuolo, pur avendo segnato spesso, dovrà gestire meglio gli equilibri. Il Sassuolo ha reagito dopo le sconfitte, battendo il Torino 2-1 e superando il turno di Coppa Italia solo ai rigori contro il Frosinone. Questi risultati hanno dato un po’ di fiducia al gruppo, ma non bastano a garantire un successo in casa.

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Un derby con tanti elementi in gioco

Il derby, che si gioca al Dall’Ara, è un’occasione per entrambe le squadre di dimostrare la loro forza. Il Bologna, con la necessità di riscattarsi, dovrà giocare con la testa alta, mentre il Sassuolo, che cerca la continuità, dovrà mantenere la concentrazione. La partita, con le quote a favore dei padroni di casa, potrebbe essere un test importante per entrambi i tecnici. Le motivazioni sono forti per entrambe le squadre, e questo potrebbe portare a un match intenso e combattuto. Il risultato finale dipenderà da come si svilupperà la partita, ma le quote suggeriscono che il Bologna, nonostante le difficoltà, potrebbe trovare la via per vincere.

Un’occasione per entrambi i tecnici

Per Tedesco, il derby è un’occasione per dimostrare la sua capacità di guidare il Bologna verso la vittoria. Per Aquilani, invece, è un momento per consolidare la continuità e dare ulteriore fiducia al gruppo. La partita, con le sue motivazioni e le sue sfide, potrebbe diventare un punto di riferimento per la stagione. La sfida è aperta e le quote non danno certezze, ma entrambe le squadre hanno le loro possibilità. Il risultato finale sarà determinato da come si svilupperà la partita, ma il contesto e le motivazioni sono chiari.