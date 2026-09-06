Real Madrid C si ferma in casa contro l’Atlético Albacete

Il Real Madrid C e l’Atlético Albacete si affrontano in un match senza reti, con Illia in evidenza

Il Real Madrid C ha iniziato la sua stagione in Segunda RFEF con un pareggio per 0-0 contro l’Atlético Albacete, in un match che ha visto il team di Marc Carrasco fermarsi in casa. La squadra, che ha visto il suo filiale debuttare con un risultato non vincente, ha mostrato difficoltà nel trovare la via del gol, con la punteria come punto debole. Illia, il portiere, si è rivelato un salvatore in più occasioni, bloccando diversi tiri e mantenendo la porta a zero. La partita ha visto un’azione controversa, con un codazo di Javi Navarro su Gabri Valero che ha suscitato polemiche, ma l’arbitro ha deciso di assegnare solo un cartellino giallo.

Un’organizzazione di gioco in crescita

Dopo un inizio di partita caratterizzato da un intercambio di golpes senza risultati, il Real Madrid C ha migliorato la sua performance grazie a un cambio di posizione suggerito da Carrasco. Viega è passato a destra e Gabri Valero a sinistra, creando una maggiore fluidità nel gioco. Questa reorganizzazione ha portato a un’occasione per Liberto, che ha avuto un’incursione per il lato sinistro. Tuttavia, il risultato non è cambiato, e il match si è concluso senza reti. Il tecnico ha anche introdotto nuovi giocatori come Álvaro Ginés, Rajado, Bellosillo e Lacosta, che hanno avuto la possibilità di giocare.

Manex ha avvisato con un tiro da fuori area, ma Illia ha risposto in modo efficace, bloccando un’azione che avrebbe potuto portare al vantaggio del Real Madrid C. La squadra ha dimostrato una volontà di migliorare e di trovare la via del gol, ma la mancanza di gol rimane un problema da risolvere. Il tecnico Carrasco, con la sua organizzazione, ha dato una buona base per la stagione, ma il gol continuerà a essere un’aspettativa fondamentale per il filiale.

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Un debutto che lascia speranze

Il Real Madrid C ha mostrato una buona capacità di reazione e di adattamento durante la partita. Nonostante il pareggio, il team ha dimostrato di poter competere e di migliorare nel corso della stagione. I nuovi arrivi hanno avuto la possibilità di giocare e di contribuire al gioco, anche se la mancanza di gol rimane un punto critico. La squadra ha anche visto un’azione controversa, con un codazo che ha suscitato polemiche, ma l’arbitro ha deciso di assegnare solo un cartellino giallo. Il match ha visto un’evoluzione positiva del Real Madrid C, che ha migliorato la sua performance nel corso della partita.

Il Real Madrid C ha concluso il match con un pareggio per 0-0, in un match che ha visto la squadra mostrare una buona capacità di reazione e di adattamento. La mancanza di gol rimane un problema da risolvere, ma il team ha dimostrato di poter competere e di migliorare nel corso della stagione. Il tecnico Carrasco ha dato una buona base per la stagione, ma il gol continuerà a essere un’aspettativa fondamentale per il filiale.

Il Real Madrid C ha mostrato una buona capacità di reazione e di adattamento durante la partita. Nonostante il pareggio, il team ha dimostrato di poter competere e di migliorare nel corso della stagione. I nuovi arrivi hanno avuto la possibilità di giocare e di contribuire al gioco, anche se la mancanza di gol rimane un punto critico. La squadra ha anche visto un’azione controversa, con un codazo che ha suscitato polemiche, ma l’arbitro ha deciso di assegnare solo un cartellino giallo. Il match ha visto un’evoluzione positiva del Real Madrid C, che ha migliorato la sua performance nel corso della partita.