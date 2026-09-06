Lena Moreno conquista la medaglia d’argento al Grand Prix di Muju

Lena Moreno in azione durante il Grand Prix di Muju, in competizione contro atlete di alto livello

Una prestazione eccezionale in un evento di alto livello

Lena Moreno, taekwondista spagnola, ha conquistato la medaglia d’argento al Grand Prix di Muju, uno dei tornei più prestigiosi del mondo. La competizione, che si è svolta in Corea del Sud, ha visto la partecipazione di atlete di alto livello, tra cui la cinese Jiani Xing, la quale ha vinto la finale contro la spagnola. La vittoria di Moreno rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua carriera, confermando il suo ruolo come una delle migliori del taekwondo nazionale.

La spagnola ha vinto quattro combattimenti con un marcato vantaggio, tutti per due round a zero.

Nella sua prima prova, si è scontrata con Leslie Soltero, ex campionessa del mondo, ma ha dominato con una strategia ben definita. In seguito, ha superato la cinese Jie Song, considerata una delle migliori del suo paese, e la russa Anastasiia Bannova, una delle migliori junior del taekwondo russo. In semifinale, ha battuto la croata Dora Mestrovic, che ha vinto il 80% dei suoi combattimenti nel 2026.

Un confronto intenso e una vittoria in extremis

Nella finale, Lena Moreno ha affrontato Jiani Xing, una delle migliori atlete cinesi. Il match è stato estremamente equilibrato, con la spagnola che ha dominato i primi due round, ma la cinese ha rimontato nel terzo e decisivo aspetto. Nonostante la sconfitta, la prestazione di Moreno ha suscitato ammirazione e ha confermato il suo livello. La medaglia d’argento è un risultato straordinario, soprattutto considerando che la spagnola ha già vinto la medaglia di bronzo mondiale a Wuxi l’anno scorso.

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La sua capacità di gestire i combattimenti e di mantenere un controllo costante sul ring è un elemento chiave del suo successo.

La vittoria al Grand Prix di Muju potrebbe aprire le porte a una partecipazione ai Giochi Olimpici di Los Ángeles 2028. Lena Moreno, allieva di Jesús Ramal e Suvi Mikkonen, ha dimostrato di possedere una tecnica e una mentalità di alto livello. Il suo percorso, che include vittorie contro atlete di alto calibro, suggerisce un futuro promettente. Nonostante le critiche su alcuni aspetti fisici, la spagnola ha dimostrato di essere una delle migliori del taekwondo internazionale.

La sua prestazione ha suscitato interesse nel mondo del taekwondo, con molti che vedono in Lena Moreno una delle prossime stelle del settore. La sua capacità di gestire i combattimenti e di mantenere un controllo costante sul ring è un elemento chiave del suo successo. La medaglia d’argento al Grand Prix di Muju rappresenta un ulteriore traguardo nella sua carriera, che sembra in continuo progresso.

La spagnola ha dimostrato una grande padronanza del ring, con una strategia ben definita e una gestione del tempo precisa. La sua vittoria al Grand Prix di Muju è un ulteriore passo avanti nella sua carriera, che si presenta in continua crescita. La sua prestazione ha suscitato ammirazione e ha confermato il suo livello, anche se non ha potuto raggiungere la vittoria finale.

La sua carriera, che include già una medaglia di bronzo mondiale, sembra in continuo progresso. La vittoria al Grand Prix di Muju potrebbe aprire le porte a una partecipazione ai Giochi Olimpici di Los Ángeles 2028. Lena Moreno, con la sua tecnica e la sua mentalità, si presenta come una delle migliori del taekwondo internazionale.