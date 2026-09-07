Alcaraz si gode New York in paseo dopo il record di ritorno

Carlos Alcaraz passeggia a New York dopo la vittoria al US Open, con la famiglia e il team, in Central Park e Times Square

Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo, ha scelto di non allenarsi e di godersi New York come un turista dopo la sua straordinaria vittoria al US Open. Dopo 139 giorni senza giocare, il murciano ha registrato il miglior ritorno dal 2022, quando Rafa Nadal aveva fatto lo stesso. La sua vittoria di ottavi contro Tommy Paul, 6-4, 6-3 e 6-4, ha messo in mostra la sua forma e la sua determinazione. Dopo la partita, Alcaraz ha preferito concedersi un paseo per la città, un gesto che riflette la sua strategia di riposo dopo quattro mesi di inattività.

Un paseo tra i simboli di New York

Alcaraz, con la sua famiglia e il team, ha visitato Central Park e si è immortalato con lo sfondo dei grattacieli. La sua residenza a New York, a pochi passi dal parco, ha reso il paseo ancora più comodo. I suoi momenti in giro per la città sono diventati un’attrazione, con i suoi highlights ripetuti su grandi schermi a Times Square. La sua presenza è diventata un simbolo di Manhattan, con il suo volto riconoscibile in ogni angolo della città.

La famiglia riunita a New York

Per la prima volta da molto tempo, Alcaraz ha potuto riunire tutta la sua famiglia a un evento. I suoi genitori, Carlos e Virginia, e i suoi tre fratelli, Álvaro, Sergio e Jaime, lo accompagnano in questa avventura americana. L’atmosfera familiare ha reso il paseo ancora più speciale, con momenti di condivisione e relax. Il fisioterapeuta Juanjo Moreno ha sottolineato l’importanza della “Vitamina N”, un modo per rilassarsi e prepararsi al prossimo match.

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Alcaraz, con il suo amico Rafa e i membri del team, ha sfruttato l’occasione per godersi la città. Il suo obiettivo è vincere il suo ottavo grande a 23 anni, un traguardo che sembra sempre più vicino. La sua strategia di riposo, dopo la vittoria di ottavi, è un’altra prova del suo controllo su se stesso e sulle sue prestazioni. Il prossimo match, contro Shelton, sarà un test importante, visto che il canadese ha ceduto i tre precedenti con Alcaraz, l’ultimo a Roland Garros 2025. Con il suo stile e la sua determinazione, Alcaraz continua a fare parlare di sé. La sua presenza a New York non è solo un paseo, ma un’esperienza che si intreccia con la sua carriera e con la sua famiglia. La sua storia al US Open è un esempio di come il talento, il lavoro e la strategia possano portare a risultati straordinari.

La sua famiglia è il suo supporto più forte.

La sua strategia di riposo è un’altra prova del suo controllo su se stesso.