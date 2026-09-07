Convocati azzurri per gli Europei 2026: Frasca, Stanco e Bacosi in testa

Squadra azzurra di tiro a volo in preparazione per gli Europei 2026 a Atene

La squadra azzurra di tiro a volo si prepara agli Europei 2026, in programma ad Atene dal 7 al 26 settembre. Tra i protagonisti del raduno si segnala l’impegno di Erminio Frasca, Silvana Stanco e Diana Bacosi, considerati i leader della squadra. Gli atleti sono stati convocati dagli staff tecnici azzurri, che hanno comunicato alla federazione internazionale (ISSF) l’elenco dei 12 partecipanti: 6 nel trap e 6 nello skeet. L’evento rappresenta un test importante per gli atleti, che potrebbe valere come proiezione verso la kermesse planetaria in Qatar a inizio novembre.

Leader azzurri e punte di diamante

Erminio Frasca, Silvana Stanco e Diana Bacosi sono considerati i principali protagonisti del raduno. Frasca, noto per il record del mondo nel trap, si prepara a un’altra sfida continentale. Stanco, anch’essa esperta nel trap, si conferma tra le atlete più forti del panorama italiano. Bacosi, invece, si distingue nello skeet, dove ha già dimostrato capacità di alto livello. Tra i nomi da tenere d’occhio ci sono anche Gabriele Rossetti e Martina Bartolomei, che potrebbero sorprendere con prestazioni inaspettate.

La squadra azzurra si compone di atleti di spicco e nuovi talenti. Tra i convocati si trovano nomi consolidati come Mauro De Filippis e Erica Sessa, ma anche atleti in fase di crescita come Sara Bongini e Domenico Simeone. Questi ultimi potrebbero dare un contributo significativo con la loro freschezza e determinazione. L’elenco completo include anche Jessica Rossi e Erik Pittini, che si preparano a confrontarsi con le migliori squadre del continente.

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Un test continentale per la proiezione olimpica

La partecipazione agli Europei 2026 rappresenta un passo fondamentale per gli atleti, che si preparano a contendersi i posti per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’evento, in programma ad Atene, è un’occasione per valutare le potenzialità e le capacità di squadra. Gli atleti dovranno affrontare competizioni di alto livello, con la possibilità di ottenere medaglie e posizioni di rilievo. L’Italia, con la sua tradizione nel tiro a volo, punta a essere una delle nazioni di riferimento durante i prossimi mesi.

La preparazione per gli Europei 2026 è iniziata con la comunicazione ufficiale dei convocati. L’Italia, con la sua tradizione nel tiro a volo, si appresta a dare il meglio in una competizione continentale che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro delle squadre azzurre. La squadra, con i suoi leader e i suoi outsider, si prepara a sfidare le migliori squadre del continente, con l’obiettivo di ottenere risultati di prestigio. Il calendario degli Europei 2026 prevede gare per seniores e juniores, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni. Tra i convocati ci sono anche atleti in fase di crescita, come Sara Bongini e Domenico Simeone, che potrebbero fare la differenza con la loro freschezza e determinazione. La squadra azzurra, guidata da tecnici esperti, si prepara a un’esperienza intensa, che potrebbe aprire le porte a nuove opportunità a livello internazionale.