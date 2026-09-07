Italia in Dominicana per preparare la qualificazione al Premier12: i convocati di Cervelli

Squadra azzurra in allenamento in Repubblica Dominicana, preparazione per il Premier12

Dal 20 settembre al 4 ottobre, la squadra azzurra si prepara al Premier12 con un raduno in Repubblica Dominicana, tappa fondamentale per la qualificazione al torneo in programma a Barcellona dal 9 all’11 ottobre. L’obiettivo del raduno, organizzato dal manager Francisco Cervelli, è testare la condizione, la competitività e la tenuta del gruppo a pochi giorni dall’appuntamento decisivo. La trasferta permetterà ai giocatori di confrontarsi con squadre di alto livello della LIDOM, la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, un banco di prova cruciale per la preparazione.

Un programma di sei partite

La selezione azzurra, composta da 32 giocatori, affronterà sei incontri durante la trasferta, tra cui confronti con squadre come le Estrellas Orientales, i Toros del Este e i Leones del Escogido. Il programma include anche sfide contro le Tigres del Licey e il ritorno contro i Toros del Este. L’esperienza in Dominicana rappresenta un’occasione unica per testare la preparazione e la coesione del gruppo, in vista del girone di qualificazione che si terrà a Barcellona.

Il gruppo, convocato da Cervelli, è composto da giocatori provenienti dai principali club del campionato italiano e da atleti inseriti nei sistemi di franchigie della Major League Baseball. Tra i convocati figurano catchers come Alberto Mineo e Giaconino Lasaracina, interni come Gabriele Angioi e Lorenzo Morresi, esterni come Jhorjan Guevara e Federico Celli, utility player come Robel Garcia e Andrea Sellaroli, e lanciatori tra cui Luca Di Raffaele e Gennaro Coviello. La squadra si prepara per affrontare le sfide del Premier12 con un mix di esperienze e potenzialità.

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Un’occasione per confrontarsi con il top del baseball

La trasferta in Repubblica Dominicana è vista come un passaggio cruciale per la preparazione della squadra. “Siamo contenti di aver trovato in questo raduno un modo per confrontarci con un livello di baseball molto alto”, ha spiegato Marco Mazzieri, presidente della FIBS. L’obiettivo è testare la reattività e la capacità di adattamento del gruppo, in vista del confronto con Colombia, Spagna e Germania a Barcellona. Il programma prevede sessioni di allenamento iniziali presso la struttura dei New York Mets, seguite da partite contro squadre locali. L’esperienza in Dominicana rappresenta un’opportunità per migliorare la preparazione fisica e tattica, in vista del torneo olimpico. La squadra si appresta a un’altra sfida importante, con l’obiettivo di raggiungere i migliori risultati possibili nel girone di qualificazione.

La trasferta in Repubblica Dominicana è un momento chiave per la squadra azzurra, che si prepara a un’altra sfida importante. La partecipazione a questo raduno permetterà di verificare la preparazione e la coesione del gruppo, in vista del confronto con le squadre più forti del continente. La squadra si appresta a un’altra sfida importante, con l’obiettivo di raggiungere i migliori risultati possibili nel girone di qualificazione.

La preparazione in Dominicana è un passaggio cruciale per la squadra azzurra.

La squadra si appresta a un’altra sfida importante, con l’obiettivo di raggiungere i migliori risultati possibili.