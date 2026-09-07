Lotto Sport Italia al US Open 2026: un’altra tappa della stagione Slam a New York

Atleti di Lotto Sport Italia in campo durante il US Open 2026 a New York

Il US Open 2026 segna un altro passo importante per Lotto Sport Italia, che conferma la sua presenza in uno dei tornei più prestigiosi del tennis mondiale. A New York, il brand trevigiano si schiera al fianco di una squadra di oltre 50 atleti, impegnati in tutte le categorie, dalle qualificazioni ai main draw di singolare e doppio, maschili e femminili, fino ai match del torneo Junior. L’evento, che si svolge sul cemento di Flushing Meadows, rappresenta l’ultimo Slam della stagione e vede il ritorno di alcuni dei migliori tennisti del momento, tra cui Valentin Vacherot, Harri Heliövaara e Henry Patten.

Un’identità rafforzata attraverso innovazione e stile

Sul campo di New York, Lotto Sport Italia propone una combinazione unica tra ricerca stilistica, innovazione e prestazioni. L’idea del brand si traduce in abbigliamento firmato con il concept Geometric Flow, che interpreta in chiave grafica il ritmo e la precisione del tennis contemporaneo. I capi, attraversati da linee angolari, richiamano le traiettorie della pallina e la velocità degli spostamenti in campo. La scelta del verde, ispirata agli elementi naturali che circondano il campo da gioco, crea un contrasto visivo con il classico bianco della tradizione tennistica, espressione di dinamicità, controllo e performance.

La squadra di alto livello: Vacherot, Heliövaara e Patten

Valentin Vacherot, attuale n. 23 al mondo, torna sul cemento newyorkese dopo un’impresa sorprendente al Masters 1000 di Shanghai, dove ha conquistato il primo titolo ATP della sua carriera. Dal cemento cinese a quello di Flushing Meadows, il monegasco torna sul palcoscenico che accomuna due dei tornei più importanti della stagione. A completare il roster ci sono i numeri uno del doppio Harri Heliövaara e Henry Patten, protagonisti di una stagione fin qui straordinaria. La coppia, che ha già conquistato cinque titoli nel 2026, tra cui il secondo Wimbledon della loro partnership, ha staccato con largo anticipo il pass per le ATP Finals di Torino.

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Per il duo finlandese-britannico, l’appuntamento di New York rappresenta un’altra occasione per confermarsi ai vertici del tennis mondiale. L’esperienza sul cemento di Flushing Meadows, con la sua energia e intensità, permette loro di testare le loro capacità in un contesto unico, in cui la tecnica e la strategia si fondono con la passione per il gioco. Lotto Sport Italia, con la sua presenza in tutti i settori del torneo, rafforza il proprio ruolo tra i protagonisti del tennis d’élite a livello globale.

Un’esperienza completa per i tennisti

La squadra di Lotto Sport Italia si presenta al US Open 2026 con un’esperienza completa, che include non solo la partecipazione ai match principali, ma anche l’impegno in tutte le categorie del torneo. Dalle qualificazioni ai main draw, passando per i match del torneo Junior, i tennisti del brand si confrontano con le sfide del circuito ATP e WTA. L’abbigliamento tecnico, progettato per adattarsi alle superfici veloci e alle sessioni calde di New York, rappresenta un ulteriore passo avanti nella ricerca di prestazioni ottimali e stile distintivo.

Con l’arrivo del US Open 2026, Lotto Sport Italia conferma la sua continuità nella stagione Slam, portando sul campo la sua visione del tennis: un mix di innovazione, stile e performance. La presenza di atleti di alto livello e l’impegno in tutti i settori del torneo testimoniano l’impegno del brand nel supportare i migliori tennisti del mondo. L’evento a New York rappresenta un’altra tappa fondamentale per il tennis d’élite, in cui Lotto Sport Italia si distingue come partner di riferimento.