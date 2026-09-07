Italia in testa al day-1 dei Mondiali di iQFoil: quattro azzurri in top10

Atleti azzurri in posizioni di testa al day-1 dei Mondiali di iQFoil

La prima giornata dei Mondiali di iQFoil 2026 ha visto l’Italia in posizione di vantaggio, con quattro atleti azzurri classificati tra i primi dieci. La competizione, in corso a Weymouth in Gran Bretagna, ha registrato un inizio positivo per la squadra italiana, con risultati che mettono in luce la forza e la preparazione degli atleti. Tra i protagonisti, Nicolò Renna, Leonardo Tomasini e Medea Falcioni si distinguono per le loro prestazioni, mentre la campionessa olimpica in carica Marta Maggetti dovrà risalire nella classifica.

Prima giornata positiva per l’Italia

Nel day-1, le regate hanno visto la partecipazione di quattro flotte, con la classifica provvisoria che vede quattro atleti azzurri tra i migliori dieci. Nicolò Renna, in campo maschile, si piazza al quinto posto con 7 punti netti, mentre Leonardo Tomasini, che si distingue tra gli U23, si colloca settimo con 9 punti. Federico Alan Pilloni, invece, si colloca decimo con 11 punti. La squadra femminile, guidata da Medea Falcioni, ha registrato un’ottima prestazione, con la rising star azzurra che si piazza sesta con 16 punti netti.

La performance di Medea Falcioni ha suscitato attenzione per la sua posizione di testa.

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Competizione internazionale in campo

La competizione ha visto la partecipazione di atleti di alto livello, con il quartetto formato da Luuc Van Opzeeland, Pawel Tarnowski, Nicolas Goyard e Yoav Omer che si piazza al primo posto con 5 punti a referto. Al comando della classifica assoluta si colloca l’israeliana Tamar Steinberg, che ha completato un percorso netto. L’Italia, però, si conferma protagonista con tre uomini e una donna virtualmente in zona qualificazione per la Medal Series. La campionessa olimpica in carica, Marta Maggetti, ha iniziato la sua avventura ai Mondiali dalla 36ma piazza, e dovrà risalire nei prossimi giorni per migliorare la sua posizione. Al contrario, la squadra femminile si mostra in forma, con Carola Colasanto che si colloca 12ma con 29 punti, a -2 dalla top10.

Un inizio promettente per la squadra azzurra

La prima giornata ha visto un inizio promettente per la squadra italiana, con risultati che mettono in luce la preparazione e la capacità degli atleti. La partecipazione di quattro azzurri tra i primi dieci dimostra la forza della squadra e la sua capacità di competere a livello internazionale. La prossima settimana sarà decisiva per confermare questi risultati e per migliorare ulteriormente la posizione nella classifica. La competizione, che si svolge a Weymouth, ha visto la partecipazione di atleti da tutto il mondo, con un mix di nazionalità e stili di regata. L’Italia, con la sua squadra di atleti giovani e talentuosi, si presenta come una delle squadre più competitive del momento.

Nicolò Renna: 5° con 7 punti netti

Leonardo Tomasini: 7° con 9 punti

Federico Alan Pilloni: 10° con 11 punti

Medea Falcioni: 6° con 16 punti netti

Carola Colasanto: 12° con 29 punti