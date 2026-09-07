Locatelli infortunato: problema al menisco, quando tornerà in campo

giocatore bianconero con problema al ginocchio, infortunio, recupero, menisco, partite saltate

La Juventus vive un periodo di instabilità in campo, con un altro infortunio che mette in difficoltà il centrocampista Manuel Locatelli. Dopo gli episodi di Kenan Yildiz e Khéphren Thuram, che hanno richiesto interventi chirurgici, il capitano bianconero è uscito malconcio dal match contro il Milan e si teme un interessamento al menisco. L’attuale situazione ha reso il tecnico Luciano Spalletti a corto di uomini, con sette giocatori indisponibili. Locatelli, però, potrebbe saltare diverse partite, tra cui quelle contro Sassuolo, NEC e Atalanta, a causa dell’incertezza sull’entità dell’infortunio.

Locatelli: un problema al menisco che potrebbe richiedere intervento chirurgico

Le prime analisi suggeriscono che il problema al ginocchio di Locatelli possa coinvolgere il menisco, un’area delicata che richiede attenzione. I medici del J Medical stanno valutando l’entità del danno e i possibili tempi di recupero. Per il giocatore, si teme un terzo intervento nel giro di pochi giorni, se l’immagine strumentale confermerà un coinvolgimento significativo. In alternativa, si potrebbe optare per una terapia conservativa, se l’aspetto non fosse troppo grave. La decisione dipenderà da quanto si rileverà durante l’esame.

Una lunga sosta per la Juventus: Locatelli non tornerà prima del 11 ottobre

La sosta di tre settimane, che porterà la squadra a Cagliari il 11 ottobre, potrebbe essere l’occasione per permettere a Locatelli di recuperare al meglio. Per il momento, il giocatore non è in grado di giocare contro Sassuolo, NEC e Atalanta, e la sua disponibilità dipenderà dal risultato delle analisi. La mancanza del capitano si aggiunge a un contesto già difficile, con diversi giocatori in lista nera. La Juventus, quindi, dovrà trovare alternative per mantenere la competitività in campo.

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La decisione di procedere o meno a un intervento chirurgico sarà cruciale per stabilire i tempi di recupero. La mancanza del capitano si aggiunge a un contesto già difficile, con diversi giocatori in lista nera. La Juventus dovrà trovare alternative per mantenere la competitività in campo. La situazione si complica ulteriormente con l’ennesimo infortunio, che mette a rischio la continuità del campionato. La Juventus dovrà fare i conti con un ulteriore assente, che potrebbe influire sulle prestazioni della squadra. La decisione di procedere o meno a un intervento chirurgico sarà fondamentale per stabilire quando Locatelli tornerà in campo. Intanto, la squadra dovrà trovare soluzioni alternative per mantenere la sua posizione in classifica. La mancanza del capitano potrebbe influire sulle prestazioni della squadra, soprattutto in un momento in cui la competizione è molto serrata.

Con la sosta in arrivo, la Juventus avrà l’opportunità di valutare meglio la situazione di Locatelli e di pianificare il suo ritorno in campo. La mancanza del capitano, però, rimane un problema significativo, soprattutto in un contesto in cui la squadra ha già perso diversi giocatori. La Juventus dovrà fare i conti con un periodo di instabilità, che potrebbe influire sulle sue prestazioni in campo.