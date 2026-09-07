De Rossi a Boccadasse: un discorso che stringe i tifosi del Genoa al cuore

Tifosi del Genoa e giocatori si stringono in un momento speciale al compleanno del club

Il 7 settembre, a Boccadasse, il Genoa ha celebrato i 133 anni della sua nascita, un momento speciale non solo per ricordare la storia del club, ma anche per rafforzare il legame tra squadra e tifosi in un periodo di difficoltà. Il tecnico Daniele De Rossi, insieme a giocatori come Johan Vásquez, Sommariva e Sabelli, ha partecipato alla manifestazione, con un discorso che ha commosso e unito il popolo rossoblù. De Rossi ha espresso gratitudine per l’affetto ricevuto, sottolineando come il sostegno dei tifosi possa diventare un motore per dare di più in campo.

Un momento di unità e speranza

La serata ha visto i gruppi della Gradinata Nord riunirsi con una delegazione della squadra, in un clima di entusiasmo e passione. De Rossi, seduto tra i tifosi, ha rivolto un discorso diretto e sincero, riconoscendo il valore del sostegno ricevuto. “Ricevere tutto questo affetto deve necessariamente spingerci a dare qualcosa in più”, ha detto, parole che assumono un peso particolare considerando il momento complicato che vive la squadra. Il calore dei tifosi, nonostante la classifica in rosso, ha rafforzato l’idea che il calcio non si misura solo in risultati, ma anche in emozioni e unità.

Un legame speciale con i tifosi

De Rossi ha ricordato il suo passato come tifoso del Genoa, sottolineando come la squadra abbia un’identità unica. “Sapete tutti per quale squadra ho sempre tifato fin da ragazzino, ma non vi nascondo che qui c’è qualcosa di diverso rispetto a tanti altri posti. Questa squadra ti entra dentro, e una volta che succede ti rimane dentro”, ha detto, una frase che ha suscitato applausi e emozioni. Il discorso è stato visto come una dichiarazione d’amore al mondo rossoblù, in un giorno speciale per il club. I tifosi, con cori e bandiere, hanno risposto con un caloroso sostegno, pronti a supportare la squadra nel futuro.

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La manifestazione ha anche dato un’occasione per riflettere su come il calcio possa unire persone, anche in momenti difficili. Il Genoa, pur fermo a zero punti in classifica, ha trovato nella comunità un sostegno che va oltre la semplice passione. De Rossi ha espresso la sua convinzione che questa unità possa diventare un punto di forza per la squadra. Il match in programma sabato 12 contro il Frosinone, alle 15, rappresenta un’altra occasione per dimostrare questa forza, con i tifosi pronti a scatenarsi e a dare il loro contributo.

Il compleanno del Genoa è stato quindi una serata di ricordi, emozioni e speranza. Tra cori, bandiere e un forte legame tra squadra e tifosi, si è creato un momento unico, che ha rafforzato l’identità del club e la sua capacità di superare le sfide. Il sostegno dei tifosi, come ha detto De Rossi, è un elemento indispensabile per dare di più, non solo in campo, ma anche nella convinzione di poter vincere.