Mattia Drudi vince in LMGT3 al COTA con Aston Martin, primo successo nella WEC

Il 7 settembre 2026, al Circuit of The Americas, Mattia Drudi ha conquistato la sua prima vittoria nella FIA World Endurance Championship (WEC), correndo in classe LMGT3 con la Aston Martin n. 27 del team Heart of Racing. La vittoria, ottenuta dopo una gara intensa e combattuta, ha segnato un momento di grande soddisfazione per il pilota italiano, che ha espresso emozione e gratitudine per il team e per la strategia adottata durante la competizione.

Prima vittoria in WEC per Drudi

La vittoria di Mattia Drudi rappresenta un traguardo importante nella carriera del pilota, che ha già vinto in passato in categorie come il GT World Challenge Europe Endurance Cup. Dopo una stagione e mezza passata a cercare di ottenere questa vittoria, Drudi ha finalmente potuto realizzare un sogno. “Ora, finalmente, è una bella sensazione ottenere la nostra prima vittoria”, ha dichiarato il pilota, sottolineando l’importanza del lavoro del team e della strategia adottata.

Strategia e collaborazione chiave

La strategia del team è stata fondamentale per il successo di Drudi. Durante la gara, il pilota e Zach Robichon si sono scambiati i ruoli, permettendo al team di superare le macchine davanti e mantenere un vantaggio costante. “Il team ha fatto un ottimo lavoro con la strategia”, ha commentato Drudi, riconoscendo l’importanza della collaborazione tra i piloti e il team. La vittoria è arrivata dopo un periodo di ostacoli, ma il risultato finale ha dimostrato la capacità del team di superare le sfide.

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La Aston Martin n. 27, con i piloti Ian James, Alex Riberas e Daniel Mancinelli, ha dimostrato una grande coesione e una strategia ben calibrata. La vittoria al COTA è il secondo successo del team nel FIA WEC, dopo quello ottenuto nel 2024 sempre ad Austin. Questo risultato conferma la competitività del team e la capacità di Drudi di adattarsi a diverse situazioni di gara. La vittoria di Mattia Drudi al COTA rappresenta un momento di grande importanza per l’Italia nel mondo dell’endurance. Il pilota, ex vincitore della 24h di Spa, ha dimostrato una grande capacità di gestione della gara e di reazione ai cambiamenti di situazione. Il successo ottenuto al COTA è un ulteriore passo avanti nella carriera di Drudi, che continua a cercare conferme in categorie di alto livello.

Con questa vittoria, Mattia Drudi si aggiunge a una lista di piloti italiani che hanno conquistato successi nella WEC. Il risultato ottenuto al COTA è un ulteriore segno di come l’Italia possa competere a livello internazionale nel motorsport. La vittoria di Drudi è un momento di orgoglio per il team e per il paese, che continua a investire nella formazione e nella competitività dei propri piloti.