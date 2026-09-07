Sudafrica in testa al ranking mondiale del rugby, Italia in attesa di riconquistare posizioni

Sudafrica in testa al ranking mondiale del rugby, Italia in attenta attesa di migliorare la sua posizione

Il Sudafrica si conferma al momento leader del ranking mondiale del rugby, mantenendo il primato con 94.33 punti, grazie al successo contro la Nuova Zelanda. L’Italia, al 11° posto con 76.30 punti, attende con interesse i prossimi risultati per rafforzare la sua posizione. La classifica, in continua evoluzione, vede il Sudafrica e la Nuova Zelanda in testa, seguiti da Irlanda, Francia e Inghilterra. La partita tra Argentina e Australia a Mendoza ha regalato un pareggio che ha consolidato la posizione dei Wallabies al settimo posto, mentre il Giappone, pur vincendo nettamente contro il Canada, non ha visto modificarsi la sua classifica.

Il Sudafrica conferma il suo dominio

Il Sudafrica ha rafforzato il suo status di superpotenza del rugby, battendo la Nuova Zelanda per 29-24 nel terzo test della serie “Rugby’s Greatest Rivalry”, disputato a Johannesburg. Gli Springboks si portano sul 2-1 nel confronto diretto e allungano ulteriormente in vetta al ranking, salendo a 94.33 punti, mentre gli All Blacks scivolano a 91.90, con un distacco che supera le due lunghezze. La vittoria ha confermato il dominio del Sudafrica, che si mantiene al primo posto con un vantaggio significativo.

Un ranking in continua evoluzione

Il ranking mondiale del rugby mostra una fluidità crescente, con spostamenti di posizioni anche a migliaia di chilometri di distanza. La vittoria del Sudafrica e il pareggio tra Argentina e Australia hanno reso più complesso il quadro nella parte alta della classifica. I Wallabies, nonostante un calo leggero nei punti, restano settimi, mentre i Pumas salgono a 82.24 punti, riducendo il distacco dai rivali di sempre. L’Italia, al 11° posto, attende con trepidazione i prossimi match per migliorare la sua posizione, che attualmente la tiene a un soffio dal Galles, al 10° posto.

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Il Giappone, pur vincendo nettamente sul Canada per 57-12 a Niigata, non ha visto modificarsi la sua classifica, rimanendo al 12° posto con 75.36 punti. I Wallabies, guidati da Les Kiss, restano settimi, mentre i Pumas, nonostante le assenze, salgono a 82.24 punti, riducendo il distacco dai rivali. La classifica, in continua evoluzione, mostra come il rugby moderno sia sempre più dinamico e imprevedibile.

Con il Sudafrica in testa e l’Italia in attesa di riconquistare posizioni, il ranking mondiale del rugby si dimostra un indicatore in costante movimento, che riflette l’evoluzione delle squadre e delle loro prestazioni. La prossima settimana potrebbe vedere nuovi spostamenti, con l’Italia che punta a tornare protagonista sul terreno di gioco per migliorare la sua posizione e consolidare il successo ottenuto. La vittoria del Sudafrica contro la Nuova Zelanda ha consolidato il suo primato nel ranking mondiale. L’Italia, pur mantenendo il 11° posto, attende con interesse i prossimi match per migliorare la sua posizione. Il pareggio tra Argentina e Australia ha reso più complesso il quadro nella parte alta della classifica.

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