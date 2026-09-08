Alexander Zverev sminuisce la vittoria di Sinner a Wimbledon: “Giocavo meglio, perso per la caduta”

Zverev commenta la sua sconfitta a Wimbledon, attribuendo la vittoria di Sinner alla sua caduta e al problema al ginocchio

Alexander Zverev, numero 2 del mondo, ha commentato la sua sconfitta contro Jannik Sinner al Wimbledon 2026, ritenendo che la vittoria del tennista italiano sia dovuta a una caduta e a un problema al ginocchio. L’atleta tedesco, in un’intervista a John McEnroe a New York, ha espresso il suo punto di vista su una partita che ha visto il suo esordio in finale su prato, ma non ha portato a un successo. Zverev ha sottolineato che sentiva di giocare meglio e che la partita gli era sfuggita a causa di un incidente durante il terzo set.

Una partita in cui sentiva di giocare meglio

Zverev ha rianalizzato la partita, a suo modo di vedere, sottolineando che aveva vinto il primo set e aveva il controllo del match. “Sentivo di essere lì, e sentivo persino di stare giocando meglio di lui in quel momento”, ha detto. Tuttavia, durante il terzo set, ha avuto una caduta che ha compromesso la sua performance. “Sono scivolato… sono scivolato e le due ossa del mio ginocchio hanno urtato l’una contro l’altra, e dopo ho fatto fatica a servire”, ha spiegato. Questo incidente ha ridotto la sua capacità di giocare al meglio, permettendo a Sinner di prendere il controllo del match.

Un’esperienza positiva nonostante la sconfitta

Nonostante la sconfitta, Zverev ha espresso soddisfazione per aver raggiunto la finale a Wimbledon. “Ero felice di essere arrivato in finale ovviamente”, ha detto. Tuttavia, ha ammesso di essere stato un po’ arrabbiato per la perdita. “Sentivo che mi fosse un po’ sfuggita di mano, dato che avevo vinto il primo set”, ha aggiunto. La sua stagione, però, è stata positiva: ha vinto il primo Slam in carriera agli US Open e ha disputato la finale di Wimbledon, un traguardo importante per il suo percorso. Zverev ha anche parlato del suo stato di forma, sottolineando che il suo livello è stato costante durante la competizione. “Darderi ha giocato benissimo nel terzo set”, ha osservato, riferendosi al suo match contro l’azzurro Luciano Darderi. La sua performance negli US Open ha dimostrato che è in grado di competere a livello più alto, anche se la sconfitta a Wimbledon ha lasciato un sapore di insoddisfazione.

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La sua interpretazione della partita è diretta e sincera

La sua intervista a John McEnroe ha dato un’idea del suo atteggiamento: diretto, sincero e non volto a cercare scuse. Zverev ha riconosciuto i meriti di Sinner, ma ha anche espresso la sua convinzione che la partita potesse essere vinta. “Sentivo comunque che quella partita avrei potuto vincerla”, ha concluso, mostrando una combinazione di rispetto e determinazione.