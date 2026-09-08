Riccardo Pianosi in top-3 agli Europei di Formula Kite, Maeder leader

Riccardo Pianosi e Maximilian Maeder in competizione agli Europei di Formula Kite, Turchia

Il 8 settembre 2026, a Akyaka in Turchia, si sono aperte le competizioni degli Europei di Formula Kite, con Riccardo Pianosi che si piazza subito in top-3. Il portacolori italiano, dopo un sesto posto nella prima regata, ha registrato un filotto di risultati positivi che lo hanno portato a 7 punti netti, in terza posizione. Maximilian Maeder, atleta del Singapore, detiene la leadership con un record di primi piazzamenti, appaiato allo svizzero Gian Stragiotti. La migliore azzurra al momento è Maddalena Maria Spanu, con 76 punti e un ventiduesimo posto provvisorio.

Un inizio promettente per Pianosi

Riccardo Pianosi, in una giornata iniziale caratterizzata da vento leggero, ha dimostrato una grande capacità di adattamento. Dopo un sesto posto nella prima regata, il velista italiano ha registrato un ottimo filotto di risultati: 2-1-2-2, che lo hanno portato a 7 punti netti. Questo lo ha posizionato al terzo posto, con tre punti in più rispetto a Maeder, che detiene la leadership con un record di primi piazzamenti. Il sistema di punteggio ha tagliato una ventinovesima piazza, ma non ha impedito a Maeder di mantenere il vantaggio.

Il sistema di punteggio ha tagliato una ventinovesima piazza, ma non ha impedito a Maeder di mantenere il vantaggio.

Pubblicità

Un’ottima performance anche in campo femminile

In campo femminile, la leadership è in mano alla neerlandese Jessie Kampman, che ha raccolto 5 punti, scavando un piccolo solco sulla francese Lauriane Nolot, seconda con 10 punti. La cinese Wan Li si piazza al terzo posto, appaiata a Nolot. La migliore azzurra al momento è Maddalena Maria Spanu, con 76 punti e un ventiduesimo posto provvisorio. Altre azzurri in classifica sono Giorgia Speciale, al ventiquattresimo posto con 90 punti, e Tiana Laporte, venticinquesima con 98 punti. Flavio Marx, invece, non è andato oltre la diciottesima posizione, con un punteggio di 34 punti netti. Julio Houze si piazza al trentanovesimo posto con 75 punti, ottenuti con un risultato di 19-22-17-20-19.

Riccardo Pianosi: 7 punti netti, terzo posto

Maximilian Maeder: leader con primi piazzamenti

Jessie Kampman: leader in campo femminile

Maddalena Maria Spanu: migliore azzurra con 76 punti

La competizione si svolge in un contesto di alta tensione, con diversi atleti che si contendono posizioni in classifica. La prossima tappa vedrà l’evolversi delle classifiche, con la possibilità di nuove sorprese. Gli Europei di Formula Kite 2026 rappresentano un’importante occasione per i velisti italiani, che si stanno dimostrando in grado di competere a livello internazionale.