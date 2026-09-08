Real Madrid torna a seguire il Balón de Oro dopo anni di silenzio

Real Madrid e i candidati al Balón de Oro 2026, con Mbappé e Vinicius in lista

Il Real Madrid ha ripreso a seguire il Balón de Oro dopo anni di silenzio, un cambio di rotta che segue una polemica avvenuta nel 2024. La società, che non aveva mai commentato le nomination o i risultati del premio fino a quel momento, ha deciso di fare eco alle candidature del 2026 attraverso i suoi canali social e sulla sua pagina ufficiale. La decisione arriva dopo un periodo di distacco che ha visto il club non solo ignorare le nomine, ma addirittura cancellare una programmazione speciale su RMTV. La motivazione di questa svolta risiede in un episodio avvenuto l’anno precedente, quando Vinicius, dopo aver vinto la Liga e la Champions, non è risultato vincitore del Balón de Oro, un risultato che il club ha considerato ingiusto.

La polemica del 2024 e la decisione di non seguire più

Il 2024 ha segnato un momento di tensione per il Real Madrid, che ha reagito con forza alla scelta del Balón de Oro. Dopo che Rodri Hernández ha vinto il premio a scapito di Vinicius, il club ha espresso un forte disappunto, considerando l’esito come un’ingiustizia. A seguito di questa situazione, il Real Madrid ha deciso di non seguire più le candidature al premio, un atteggiamento che ha portato alla cancellazione di un programma speciale su RMTV. La società ha dichiarato in quel momento: “Adesso, il Balón de Oro non esiste più”, un’affermazione che ha lasciato un segno profondo.

La ripresa del Real Madrid nel 2026

Quest’anno, il Real Madrid ha ripreso a seguire il Balón de Oro, con un approccio più aperto e trasparente. La società ha annunciato che Mbappé, Vini Jr., Bellingham e Cucurella fanno parte della lista dei 30 candidati al premio 2026, che sarà assegnato da France Football. I nominati sono stati selezionati in base ai loro meriti durante la stagione 2025/26, un criterio che il club ha sottolineato come fondamentale. Questa mossa rappresenta un passo in avanti rispetto al passato, dove il club aveva preferito rimanere in silenzio, anche se non aveva mai rifiutato esplicitamente la partecipazione al premio.

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La decisione di tornare a seguire il Balón de Oro non è solo un cambiamento di strategia, ma anche un segno di riconciliazione con il mondo del calcio. Il Real Madrid, pur mantenendo la sua posizione di leadership, ha scelto di adottare un approccio più collaborativo, riconoscendo l’importanza del premio e della sua valutazione. Questo cambiamento potrebbe influenzare non solo la sua immagine, ma anche il modo in cui il club interagisce con i giocatori e con il resto del calcio internazionale.

Real Madrid torna a seguire il Balón de Oro dopo anni di silenzio

La decisione segue la polemica del 2024 su Vinicius

Il club ha cancellato un programma speciale su RMTV

Quest’anno, il Real Madrid ha annunciato i candidati al premio 2026

La ripresa del Real Madrid nel seguire il Balón de Oro rappresenta un cambiamento significativo, che potrebbe influenzare il modo in cui il club si rapporta con il calcio e con i suoi giocatori. Con un approccio più aperto, il club ha scelto di riconoscere l’importanza del premio e della sua valutazione, anche se non ha mai rifiutato esplicitamente la partecipazione. Questa mossa potrebbe segnare un passo in avanti per il club, che ha deciso di tornare a seguire il Balón de Oro, non come un’opzione, ma come un’opportunità da non ignorare.