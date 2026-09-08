Jon Rahm si prepara al ritorno in Europa e affronta le incertezze sul futuro

Jon Rahm si prepara al ritorno in Europa dopo la pausa per la famiglia, con incertezze sul futuro in LIV

Jon Rahm, il golfista spagnolo, si prepara al ritorno in Europa dopo un periodo di pausa legato alla famiglia, con un calendario che include i playoffs in Emirati Arabi e un desiderio di partecipare all’Open di Spagna. Il giocatore, che torna al DP World Tour al Amgen Irish Open, ha confermato l’intenzione di giocare i due playoff in Emirati Arabi, ma il futuro in LIV rimane incerto. La sua partecipazione all’Open di Spagna dipenderà dal nascere del suo quarto figlio, un evento che ha condizionato la sua preparazione e la sua agenda.

Un ritorno in Europa con incertezze sul futuro

Rahm, che ha passato le ultime settimane concentrato sulla famiglia, ha spiegato come la sua attenzione sia stata rivolta al sostentamento dei figli e alla gestione della gravidanza della moglie. “Básicamente he estado ejerciendo de padre”, ha detto, sottolineando come il tempo dedicato alla famiglia abbia limitato la sua preparazione al golf. Nonostante ciò, il giocatore ha riconosciuto che il periodo di riposo è stato positivo dopo una stagione intensa. A queste alte date, trovare un po’ di tempo per riposarsi e occuparsi della vita reale è qualcosa di molto apprezzabile e necessario.

Il calendario 2026: tra playoffs e impegni familiari

Il calendario di Rahm per il 2026 è in fase di definizione, con l’obiettivo di recuperare il ritmo competitivo in un ambiente che lo ha visto vincere in passato. Il giocatore ha confermato la partecipazione al Irish Open e al BMW PGA Championship, oltre ai playoffs di Abu Dhabi e Dubai, che potrebbero essere influenzati dalla situazione geopolitica in Oriente. L’Open di Spagna, invece, rimane una possibilità, ma dipende dal momento in cui nascerà il suo quarto figlio. “El Open de España dependerá de cuándo decida llegar el bebé”, ha spiegato, sottolineando come la famiglia abbia la priorità.

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Rahm ha anche rivelato di non aver incluso il Dunhill Links Championship nel calendario confermato, a causa delle coincidenze con il parto. “Aunque inicialmente contemplaba jugar el Dunhill, en su comparecencia de este martes no lo incluyó entre los torneos que confirmó expresamente”, ha detto, evidenziando come la priorità sia rimasta la famiglia. Il giocatore, che ha vinto due volte al Irish Open, ha espresso la sua soddisfazione per il suo percorso di carriera, ma ha anche riconosciuto che la sua evoluzione è stata più legata all’esperienza che a cambiamenti radicali.

Nonostante i successi in Europa, Rahm rimane legato al circuito LIV Golf, dove ha vinto il Masters 2023. Tuttavia, il futuro in LIV non è ancora chiaro, e il giocatore ha riferito di non aver dato nuove informazioni sulla sua situazione professionale. Il suo contratto con la liga saudí lo tiene ancora vincolato al circuito, ma il suo calendario europeo non implica un ritorno al PGA Tour. Per il momento, il focus è su un ritorno in forma e su un otoño che potrebbe segnare un passo importante nella sua carriera.

Rahm, che compie dieci anni di carriera professionale, ha espresso la sua soddisfazione per il lavoro svolto finora, ma ha anche riconosciuto che il suo miglioramento è stato legato all’esperienza e all’efficienza. “Soy un poco mejor en todos los aspectos del juego, tengo más experiencia y más conocimientos”, ha detto, sottolineando come piccole migliorie possano avere un impatto significativo. Il giocatore, che ha vinto due volte al Irish Open, si prepara a tornare in un ambiente che lo ha visto crescere come atleta, con l’obiettivo di aggiungere un terzo titolo e di migliorare il suo record in Irlanda.

Rahm torna al DP World Tour al Amgen Irish Open

Il calendario include i playoffs in Emirati Arabi

La partecipazione all’Open di Spagna dipende dal nascere del quarto figlio

Il futuro in LIV rimane incerto