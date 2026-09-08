Brasile al comando del ranking FIVB, pronto a dominare i Campionati Sudamericani

Squadre di volley femminile in campo a Rio de Janeiro, Brasile e Italia in testa al ranking

Il Brasile si presenta come il principale favorito per i Campionati Sudamericani di volley femminile, che si terranno a Rio de Janeiro a partire da oggi. La squadra verdeoro, guidata da Zè Roberto, punta a consolidare la sua leadership nel continente, mentre l’Italia osserva da lontano, in testa al ranking FIVB con 455,25 punti. Il torneo, che si svolgerà in formato round robin con sei squadre, permetterà a ogni formazione di affrontare le altre cinque una volta sola. Il vincitore si aggiudicherà il tagliando per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, a cui gli Stati Uniti sono già qualificati per essere Paese ospitante.

Brasile, la corazzata senza rivali nel continente

Il Brasile, padrone di casa, si presenta con tutti i favori del pronostico. Le verdeoro, dopo aver perso la semifinale dei Mondiali contro l’Italia e l’atto conclusivo della Nations League contro la Turchia, hanno dimostrato di essere una squadra in crescita. La loro tecnica e la loro capacità di dominare in casa potrebbero permettergli di allungare il vantaggio sulle avversarie. L’unica squadra che potrebbe creare un piccolo problema è l’Argentina, mentre il Perù, la Colombia, il Cile e il Venezuela sono considerati nettamente inferiori dal punto di vista tecnico.

Italia in testa al ranking, ma non senza preoccupazioni

L’Italia, pur non partecipando al torneo, osserva con attenzione la competizione. Le azzurre, con 455,25 punti, mantengono un vantaggio significativo sul Brasile, che si ferma a 403,61. Tuttavia, se le verdeoro riusciranno a inanellare vittorie schiaccianti in casa, potrebbero ridurre il divario, anche se non abbastanza da superare l’Italia. Il ranking FIVB, che determina le qualificazioni per i Giochi Olimpici, è un elemento chiave per le squadre che mirano a Los Angeles 2028.

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Nelle ultime due settimane si sono disputati quattro Campionati Continentali di volley femminile: la Turchia ha vinto in Europa, il Canada in Nordamerica, la Thailandia in Asia e l’Egitto in Africa. Le quattro squadre vincitrici hanno conquistato il pass per i Giochi Olimpici, a cui gli Stati Uniti sono già qualificati per essere Paese ospitante. Il Brasile, con la sua forza e la sua popolarità, si presenta come la squadra più probabile a vincere il titolo continentale, ma l’Italia, con il suo ranking, rimane una minaccia potenziale per il futuro.

Il campionato si chiuderà con la classifica finale, in cui la squadra che si piazza al primo posto sarà incoronata Campionessa del Sudamerica. Il vincitore riceverà il tagliando per i Giochi Olimpici, un premio che potrebbe fare la differenza per le squadre che mirano a Los Angeles 2028. Mentre il Brasile si prepara a dominare il torneo, l’Italia continua a mantenere il suo primato nel ranking FIVB, con un vantaggio che potrebbe essere rafforzato o ridotto a seconda delle prestazioni delle squadre in campo.

Il nuovo numero di Azzurra è online, con interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, il calendario di Los Angeles 2028 e un corposo pagellone. Per rimanere aggiornati, è possibile seguire OA Sport su Google News. Il campionato Sudamericano è un evento importante per le squadre che mirano alle Olimpiadi, e il Brasile, con la sua forza e la sua popolarità, si presenta come la squadra più probabile a vincere il titolo continentale. Il Brasile ha un vantaggio tecnico e psicologico sulle avversarie. La sua posizione di padrone di casa e la sua popolarità in casa potrebbero essere determinanti. Il ranking FIVB è un indicatore chiave per le qualificazioni olimpiche. L’Italia, pur non partecipando, osserva con attenzione i progressi delle squadre.