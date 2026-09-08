Dragon Ball DAIMA in Italia: quando e dove guardarlo

Dragon Ball DAIMA in onda su Italia 2, Goku e i suoi alleati diventano bambini in una nuova avventura

Il 14 settembre, lunedì, il lunedì di Italia 2 diventa un appuntamento speciale per gli appassionati di anime: due serie iconiche, One Piece e Dragon Ball DAIMA, debuttano con due episodi consecutivi e doppiaggio in italiano. Dragon Ball DAIMA, l’ultima opera diretta da Akira Toriyama, arriva in Italia dopo anni di attesa, portando nuove avventure e personaggi al centro dell’universo di Dragon Ball. La serie, trasmessa su Italia 2 a partire dalle 22, segna un momento importante per la saga, che si colloca cronologicamente dopo Dragon Ball Z e prima di Dragon Ball SUPER. Per gli appassionati, è un ritorno di Goku e dei suoi compagni in una storia che cambia radicalmente le carte in tavola.

Una trasformazione inaspettata: Goku e i suoi alleati diventano bambini

Un desiderio espresso al drago Shenron trasforma improvvisamente Goku e i suoi storici alleati in bambini, un evento che sconvolge la vita di tutti i protagonisti. Dietro questa mossa si cela Gomah, un nemico che mira a rafforzare il proprio dominio sul Regno dei Demoni dopo la sconfitta di Darbula nella saga di Majin Bu. Gomah non si ferma alla trasformazione: rapisce anche Dende, il Dio della Terra, rendendo inutilizzabili le sfere del drago. Per Goku, Vegeta e Kaioshin comincia una nuova avventura, con l’obiettivo di infiltrarsi nel Regno dei Demoni alla ricerca di un secondo e antichissimo set di sfere del drago. Tra i nuovi personaggi introdotti nel viaggio ci sono Glorio e Panzy, che si rivelano preziosi alleati.

Un’esperienza unica per gli appassionati di anime

La trasmissione di Dragon Ball DAIMA su Italia 2 rappresenta un tassello importante nella programmazione del lunedì dedicata agli anime, che offre diverse ore di episodi inediti e prime visioni italiane. La serie, che segna l’ultimo lavoro diretto da Akira Toriyama, è un’occasione per rivedere alcuni dei personaggi più celebri dell’universo di Dragon Ball attraverso una storia radicalmente diversa. La programmazione, che inizia alle 21 con due episodi di One Piece, offre agli spettatori un’esperienza unica, con due anime di grande impatto che si susseguono in un’unica serata.

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La trama di Dragon Ball DAIMA si colloca cronologicamente dopo la conclusione di Dragon Ball Z e prima di Dragon Ball SUPER, un dettaglio cruciale per comprendere la posizione della serie all’interno della lunga storia creata da Toriyama. La trasmissione su Italia 2, con due episodi consecutivi ogni lunedì, permette agli appassionati di seguire la serie in modo continuo e immersivo. La serie non solo riconcilia i personaggi più amati, ma li mette in una situazione inedita, con nuovi pericoli e sfide da affrontare.

La scelta di trasmettere Dragon Ball DAIMA in italiano è un gesto che riconosce l’importanza del pubblico italiano. La programmazione del lunedì, con One Piece e Dragon Ball DAIMA, offre agli appassionati un’occasione unica per vivere due serie iconiche in modo inedito e coinvolgente. La serie, che segna l’ultimo lavoro diretto da Akira Toriyama, rappresenta un momento di chiusura e di nuovo inizio per l’universo di Dragon Ball.