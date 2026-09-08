Fofana si trasferisce al Sevilla: “Non abbiamo parlato col Papa”

Un giocatore firma un contratto con il Sevilla, mentre un dirigente spiega le motivazioni del trasferimento

Il trasferimento di Fofana al Sevilla si conclude in ultima ora

Youssouf Fofana ha completato il suo trasferimento al Sevilla in un’operazione che si è conclusa in ultima ora del mercato estivo. Il presidente del club, José María del Nido Carrasco, ha spiegato come la società abbia fatto di tutto per portare a termine l’acquisto, nonostante le complicate dinamiche del mercato. La decisione di Fofana, che ha espresso la sua soddisfazione per il passo avanti, è arrivata dopo un’ultima ora di lavoro intenso, con la squadra che ha speso ogni risorsa per chiudere l’affare. Il giocatore ha sottolineato come fosse la scelta migliore per lui.

Un’opportunità di oro in un momento cruciale

Fofana ha espresso la sua soddisfazione per il trasferimento, sottolineando come fosse la scelta migliore per lui. “Pensé en la historia del club, en lo que estaba pasando en este momento y quería ser parte del renacimiento del Sevilla”, ha dichiarato il giocatore. Il presidente del Sevilla ha spiegato come l’arrivo del francese sia stato una scelta strategica per completare la squadra. “El entrenador nos había pedido que para completar la plantilla quería un 6, un pivote”, ha ricordato del Nido Carrasco, aggiungendo come l’intero club abbia lavorato per soddisfare questa richiesta.

La firma di Fofana è arrivata dopo un’ultima ora di lavoro intenso, con la squadra che ha speso ogni risorsa per chiudere l’affare. “Eran las 20:12 o las 20:13 y hasta las 23:57 que metimos la documentación en la plataforma de la Liga, el míster lo dijo, nos faltó hablar con el Papa para convencer a Youssouf para que fuera jugador del Sevilla”, ha spiegato del Nido Carrasco. Il presidente ha anche sottolineato come l’arrivo del francese sia un salto di qualità per il centrocampo del club. La società ha visto in lui un’opportunità di oro.

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Il presidente del Sevilla ha anche commentato la situazione finanziaria del club, sottolineando come la deuda netta sia diminuita in tre mesi da 90 a 60 milioni di euro. “A nivel de límite hemos consumido prácticamente en su totalidad la capacidad que generamos con las salidas”, ha detto del Nido Carrasco. Tuttavia, il dirigente ha anche riconosciuto che la squadra potrebbe dover fare ulteriori movimenti in vista del mercato invernale. “Todas las plantillas, hasta la del mejor equipo, siempre son mejorables pero estamos todos contentos con la plantilla”, ha concluso.

La decisione di Fofana ha rappresentato un’ultima ora di lavoro intenso per il club, con la squadra che ha speso ogni risorsa per chiudere l’affare. Il giocatore ha espresso la sua soddisfazione per il passo avanti, sottolineando come fosse la scelta migliore per lui. Il presidente ha spiegato come l’arrivo del francese sia stato una scelta strategica. La società ha visto in lui un’opportunità di oro, che ha portato un salto di qualità al centrocampo del club.