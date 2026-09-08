Pallone d’Oro 2026: le nominations e i candidati in vista della cerimonia a Londra

Le nominations del Pallone d’Oro 2026 sono state annunciate, con i favoriti e la data fissata al 26 ottobre.

Cerimonia del Pallone d’Oro 2026 a Londra, con candidati e nominations annunciate

Il 26 ottobre 2026 si terrà la cerimonia del Pallone d’Oro™, evento che celebra i migliori calciatori e giocatrici della stagione. Questo è il giorno delle nominations, con i nomi dei candidati svelati e la data fissata per la premiazione a Londra. L’evento, che si svolgerà in diretta su DAZN, rappresenta un momento chiave per il calcio mondiale, con i migliori talenti in competizione per il riconoscimento più ambito del settore. Il CEO di DAZN Group, Shay Segev, ha sottolineato l’importanza del Pallone d’Oro™ come celebrazione dei giocatori che ispirano i tifosi in tutto il mondo.

I candidati più probabili per il Pallone d’Oro 2026

Le nominations del Pallone d’Oro 2026 hanno visto la partecipazione di alcuni dei migliori calciatori e giocatrici del momento. Tra i favoriti si segnala Ousmane Dembélé, attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale francese, che ha vinto il premio maschile lo scorso anno. Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcellona e della nazionale spagnola, ha invece conquistato il Pallone d’Oro™ femminile per il terzo anno consecutivo, stabilendo un record. Altri nomi in corsa includono Lamine Yamal, Harry Kane, Rodri, Khvicha Kvaratskhelia e l’ipotesi di Leo Messi. Tra i giocatori del PSG, inoltre, si segnala il gruppo di eroi guidati da Luis Enrique, che ha portato la squadra a vincere la Champions League per la seconda volta consecutiva.

La competizione è difficile ma non impossibile, con un gruppo di giocatori che si contendono il titolo con forza e determinazione. Tra i nomi in lizza, si segnala anche l’idea di Kylian Mbappé, noto come “l’idea Olise” del Bayern Monaco, nonché Fabian Ruiz, che si trova in posizione più indietro secondo i bookmakers.

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La cerimonia a Londra e la trasmissione su DAZN

La cerimonia del Pallone d’Oro™ si terrà a Londra il 26 ottobre 2026, con la partecipazione di tutti i candidati e le migliori giocatrici. L’evento sarà trasmesso in diretta e gratuitamente su DAZN, piattaforma globale che ha scelto di ospitare il premio per raggiungere un pubblico internazionale. Shay Segev ha espresso entusiasmo per questa collaborazione, sottolineando come il Pallone d’Oro™ rappresenti un’aggiunta perfetta all’offerta calcistica di DAZN. La trasmissione sarà accessibile in 200 mercati, permettendo a milioni di tifosi di seguire l’evento in tempo reale.

Il Pallone d’Oro™ è un premio che celebra i talenti eccellenti, valutando le prestazioni individuali, i risultati raggiunti e il comportamento fuori dal campo. Tra i candidati, si segnala anche l’ipotesi di Leo Messi, che potrebbe tornare in gioco dopo un periodo di distacco. La cerimonia rappresenta un momento di grande attesa per il calcio mondiale, con i migliori giocatori che si sfidano per il riconoscimento più prestigioso. La data del 26 ottobre 2026 segna l’inizio di una nuova edizione, con la partecipazione di nuovi talenti e la conferma di vecchi campioni. Il Pallone d’Oro™, simbolo del calcio, continua a ispirare tifosi e giocatori in tutto il mondo, con la sua tradizione e il suo prestigio. La trasmissione su DAZN permetterà a milioni di persone di vivere l’evento in diretta, con un’offerta calcistica senza precedenti.