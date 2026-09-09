Allegri punta su Gilmour e De Bruyne per battere l’Arsenal

Allegri valuta formazione contro Arsenal, con Gilmour e De Bruyne in campo, cinque infortunati e sold out in bilico

Il Napoli si prepara al match contro l’Arsenal con un’altra formazione rispetto a San Siro, ma con le stesse intenzioni di vincere. Anguissa è out, mentre Gilmour e De Bruyne sono i due nomi più promettenti per il 4-3-3. A sinistra, Olivera scalpita per prendere il posto di Spinazzola. Cinque giocatori sono certamente fuori, tra cui McT, Buongiorno, Giovane e Anguissa, mentre Neres è l’unico con una possibilità di entrare. L’obiettivo del club è superare i 45mila biglietti venduti, nonostante la prevendita si fermi a 42mila. L’attenzione è concentrata su una formazione che potrebbe adottare un 4-2-3-1, con De Bruyne e Gilmour al centro, e un’attenzione particolare al passato di Kevin, che ha segnato 8 gol contro i Gunners in Premier.

La formazione in vista

Al centro sportivo di Castel Volturno, Allegri ha fissato alcuni cambi, tra cui il passaggio di Gilmour al posto di Frank, che non sarà in campo per un problema all’adduttore. L’inglese, che ha giocato 12 partite da titolare contro l’Arsenal, ha segnato 8 reti e dato 4 assist, diventando un punto di riferimento per la squadra. La formazione potrebbe adottare un 4-2-3-1, con De Bruyne e Gilmour al centro, e un doppio play tra Politano e Alisson, a sostegno di Hojlund. Olivera, a sinistra, è il favorito per prendere il posto di Spinazzola, mentre il resto della squadra rimarrà invariato.

Un’altra sfida per De Bruyne

Kevin De Bruyne, in forza al Napoli, affronta l’Arsenal per la seconda volta in carriera, con un record di 8 gol segnati contro i Gunners in Premier. Questa partita sarà la sua prima da titolare in stagione, un’occasione importante per dimostrare il suo valore. Il belga ha partecipato a 12 gol nelle ultime 17 partite contro l’Arsenal, con 8 reti e 4 assist. La sua presenza potrebbe cambiare la dinamica del gioco, soprattutto con l’ingresso di Gilmour, che potrebbe dare una spinta alla squadra in fase di possesso. Il primo candidato a sostituire Anguissa nel 4-3-3 è Gilmour, che ha già mostrato una buona capacità di giocare in campo. La squadra, nonostante le assenze, ha la possibilità di fare una partita di grande impatto, con un’attenzione al sold out e a una vittoria che potrebbe cambiare la stagione.

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La formazione potrebbe adottare un 4-2-3-1, con De Bruyne e Gilmour al centro.

Con un’attenzione particolare al passato di De Bruyne contro l’Arsenal, il Napoli si prepara a un’altra sfida importante, con una formazione che potrebbe adottare un modulo diverso, ma con lo stesso obiettivo: vincere. La squadra, nonostante le assenze, ha la possibilità di fare una partita di grande impatto, con un’attenzione al sold out e a una vittoria che potrebbe cambiare la stagione.

Il record di De Bruyne contro l’Arsenal è di 8 gol segnati in Premier.