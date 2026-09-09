Un portiere inglese diventa re in Uganda dopo aver provato con Guardiola al Barça

Un portiere di nona divisione che provò Guardiola al Barça diventa re in Uganda

George Desmond Kamurasi, portiere di 36 anni del Se Dons, un club di nona divisione inglese, è stato scelto come re del popolo Tooro in Uganda. Il portiere, noto come “Big G”, ha vinto la scelta del comitato di successione del reame con 15 su 18 voti. La sua storia è un mix di delinquenza, redenzione e successo sportivo. Dopo aver scontato una condanna per reati minori, Kamurasi ha trovato un nuovo scopo nella vita grazie al calcio.

La sua carriera ha iniziato con un passo significativo: provare con Pep Guardiola al Barça. Kamurasi ha avuto l’opportunità di giocare in un ambiente di alto livello, sotto l’occhio attento del tecnico spagnolo. Questa esperienza ha segnato un punto di svolta nella sua vita, portandolo a abbandonare la delinquenza e a dedicarsi al calcio.

Da delinquente a re: la sua trasformazione

Kamurasi ha confessato di aver commesso errori durante la sua adolescenza, soprattutto a causa di compagnie non adatte. “Me junté con malas compañías… En la cárcel me di cuenta de que todo lo que había hecho era culpa mía. Asumí mi responsabilidad”, ha detto durante un’intervista su Pulse Uganda. La morte della madre a 14 anni lo ha spinto a cercare un senso di appartenenza, che ha trovato nel calcio.

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La sua carriera ha iniziato con l’Academia Nike, che lo ha portato a giocare per il F.C. Barcelona. Lì, ha avuto l’opportunità di provare con Guardiola, un momento che ha cambiato la sua vita. “Me descubrió la Academia Nike y terminé jugando en el F.C. Barcelona con Pep Guardiola observándome”, ha raccontato. La sua vita è un esempio di redenzione e successo. Dopo aver commesso errori, Kamurasi ha trovato un nuovo scopo, diventando non solo un portiere di nona divisione, ma anche un re in Uganda. La sua storia è un mix di sport, redenzione e tradizione, e potrebbe ispirare altre persone a seguire il suo esempio.

Kamurasi non è solo un portiere: è anche un erede di una famiglia reale ugandese. È il figlio del principe George Desmond “Jimmy” Mugeny, fratello minore del re Patrick David Matthew Kaboyo Olimi, padre del defunto Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV. Quest’ultimo è stato il sovrano del popolo Tooro da quando aveva tre anni, fino alla sua morte per cancro a 34 anni. Kamurasi, quindi, è il legittimo erede del trono, ma la sua scelta di vivere in Inghilterra ha suscitato dibattiti. “En Uganda valoran el estilo y sin rodeos de George Kamurasi, mientras que otros cuestionan cómo un hombre criado en el Reino Unido puede representarlos”, ha detto un commentatore locale.

Kamurasi deve decidere se rimanere in Inghilterra o trasferirsi in Uganda. La sua carriera nel calcio lo ha portato a vivere in un paese diverso da quello in cui è nato, ma la sua connessione con la sua terra d’origine è forte. “El portero del Se Dons, conocido como ‘Big G’, deberá decidir si continúa viviendo en Inglaterra o si se traslada a Uganda”, ha detto un giornalista ugandese. La sua storia è un esempio di come il calcio possa cambiare la vita di una persona. Dopo aver commesso errori, Kamurasi ha trovato un nuovo scopo, diventando non solo un portiere di nona divisione, ma anche un re in Uganda. La sua storia è un mix di sport, redenzione e tradizione, e potrebbe ispirare altre persone a seguire il suo esempio.