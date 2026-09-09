Montoya: “Ferrari deve calmare Leclerc e Hamilton, Charles non rispetta il team”

Due piloti Ferrari in conflitto, Montoya chiede rispetto e calma

Il pilota colombiano Juan Pablo Montoya ha espresso un chiaro giudizio sul comportamento di Charles Leclerc e Lewis Hamilton durante il Gran Premio d’Italia, sottolineando l’importanza del rispetto tra i compagni di squadra e il team. Montoya ha sostenuto che la Ferrari dovrebbe intervenire per calmare la situazione tra i due piloti, evidenziando come il comportamento di Leclerc abbia danneggiato non solo il compagno di squadra, ma anche l’immagine della squadra stessa. Secondo Montoya, Charles non ha rispettato il team e il compagno di squadra, un atteggiamento che potrebbe avere conseguenze negative non solo per lui, ma anche per la squadra.

Un confronto tra due piloti in ritardo

Leclerc, pur essendo un pilota di grande talento, si trova in una posizione di svantaggio rispetto a Hamilton, che si conferma come il pilota più in forma nella stagione 2026. Il ventottenne monegasco, pur avendo un’esperienza significativa, si trova a distanza di 76 punti dal britannico, un margine che si fa sempre più ampio. Montoya ha sottolineato come il comportamento di Leclerc, che ha spinto Hamilton in ghiaia durante la gara, non solo ha danneggiato il compagno di squadra, ma ha anche creato tensioni interne al team. Il pilota ha espresso la sua opinione in modo categorico, sottolineando che il team deve intervenire per evitare ulteriori conflitti.

Montoya ha sottolineato che Charles non ha rispettato il team e il compagno di squadra. Il comportamento di Leclerc, sebbene potesse essere visto come un tentativo di affermarsi all’interno del team, ha avuto esattamente l’effetto opposto. Il monegasco, che aveva l’obiettivo di distinguersi da Hamilton, si è trovato a dover affrontare le conseguenze del suo comportamento. Montoya ha espresso la sua opinione in modo chiaro: la Ferrari deve intervenire in modo più diretto, facendo sedere i piloti e avendo una lunga riunione per risolvere le tensioni.

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Un’azione che ha avuto conseguenze contrarie

La manovra di Leclerc, sebbene potesse essere vista come un tentativo di affermarsi all’interno del team, ha avuto esattamente l’effetto opposto. Il monegasco, che aveva l’obiettivo di distinguersi da Hamilton, si è trovato a dover affrontare le conseguenze del suo comportamento. Montoya ha sottolineato come Leclerc, pur volendo mostrare la sua forza, si è trovato a relegarsi al ruolo di “secondarium de facto”, un termine che indica un pilota che non riesce a emergere nel contesto della squadra. La conseguenza di questa azione è stata un danno non solo per il team, ma anche per la carriera di Leclerc.

La situazione tra Leclerc e Hamilton rappresenta un caso emblematico di come le dinamiche interne a una squadra possano influenzare i risultati. Montoya ha ricordato che Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, aveva già avuto un incontro con i piloti prima della gara, ma non è stato sufficiente a prevenire il conflitto. Il colombiano ha espresso la sua opinione in modo chiaro: la Ferrari non può permettersi di lasciare i piloti agire senza supervisione, soprattutto in una stagione in cui la competizione è estremamente serrata.

Nonostante i trascorsi, i concetti espressi da Montoya sono condivisibili e necessari per mantenere un ambiente di lavoro coeso. La Ferrari, con la sua leadership, deve agire in modo chiaro e diretto per evitare ulteriori conflitti e garantire la coesione tra i piloti. La situazione tra Leclerc e Hamilton dimostra come il rispetto tra i compagni di squadra e il team sia fondamentale per il successo della squadra.

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