Lautaro Martínez non ha aperto alcuna trattativa con il Barça

Lautaro Martínez al Milan, rifiuta trattativa con Barça, calcio

Lautaro Martínez ha rifiutato ogni tipo di trattativa con il FC Barcelona, rimanendo al club italiano. Il giocatore argentino, in forza al Milan fino al 2029, ha espresso chiaramente la sua volontà di rimanere nel club nerazzurro. L’interesse del Barça, puramente rumoristico, non ha trovato risposta positiva da parte del calciatore, che ha sottolineato la sua appartenenza al Milan e la sua volontà di proseguire la carriera in questa squadra.

Un impegno concreto con il Milan

Lautaro Martínez ha chiarito durante l’evento “Gran Gala del Calcio” che i rumors circolati sul suo possibile trasferimento al Barça erano veri, ma non hanno modificato le sue intenzioni. “He vuelto a elegir quedarme aquí, quiero hacer grandes cosas en el Inter”, ha dichiarato il giocatore, sottolineando il legame con la squadra e con la sua comunità. Per lui, il Milan rappresenta orgoglio, felicità e motivazione per continuare a crescere.

Il Milan ha rifiutato ogni tipo di trattativa con il Barça

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Giuseppe Marotta, presidente del Milan, ha confermato che non è esistita alcuna trattativa con il Barça riguardo a Lautaro Martínez. “Los dos equipos tuvimos un acercamiento, pero no existían mínimamente las condiciones para abrir una negociación”, ha spiegato il dirigente. Secondo Marotta, il calciatore è un elemento chiave per il club e la sua permanenza è fondamentale per il successo del team. “Lautaro representa la historia presente y futura de nuestro club”, ha aggiunto.

Un futuro legato al Milan

Il giocatore ha anche sottolineato che, nel calcio, la fedeltà è un valore importante. “Pero en este trabajo ya lo sabemos: cuando ya no sirves, te echan”, ha detto, riferendosi a una realtà comune nel mondo del calcio. Lautaro ha espresso la sua volontà di rimanere al Milan per sempre, a patto che la squadra lo voglia. “Me quedaría para siempre y, mientras me quieran, me quedaré aquí”, ha concluso, mostrando una forte attaccamento al club. Nonostante i rumors e le eventuali offerte, Lautaro Martínez ha confermato la sua decisione di rimanere al Milan. Il club, attraverso il suo presidente, ha rafforzato l’impegno del calciatore, sottolineando il ruolo chiave che gioca nel progetto del team. La situazione sembra quindi stabile, con il giocatore che non ha aperto alcuna trattativa con il Barça e che intende proseguire la sua carriera in casa.

Il calciatore ha anche sottolineato che, nonostante le offerte e i rumors, la sua scelta è rimasta ferma. “Los rumores eran ciertos, pero tengo las ideas muy claras: he querido quedarme aquí con mis compañeros y con esta magnífica afición”, ha detto, confermando la sua volontà di rimanere nel club. La sua decisione è stata supportata anche da Giuseppe Marotta, che ha ribadito l’importanza del giocatore per il Milan. La situazione tra Lautaro Martínez e il Barça non ha visto alcun passo avanti, con il calciatore che ha rifiutato ogni tipo di trattativa. Il Milan, attraverso il suo presidente, ha confermato la sua decisione di non aprire alcuna discussione con il club catalano. La permanenza del giocatore sembra quindi confermata, con un futuro legato al club nerazzurro.