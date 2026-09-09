Álvaro Benito: “I pitos del Bernabéu vengono da una eredità”

Tifosi del Real Madrid reagiscono al gioco di Vinicius e Mbappé durante la Champions League

Álvaro Benito, ex calciatore del Real Madrid, ha espresso la sua opinione sul fenomeno dei pitos che si registrano al Santiago Bernabéu durante le partite del club. Secondo il giocatore, il problema non è nuovo, ma risulta essere una conseguenza di una “eredità” dei due ultimi anni, in cui la tifoseria ha espresso un desiderio di cambiamento. “I pitos non sono di oggi”, ha detto Benito, sottolineando che la situazione si è sviluppata gradualmente. L’ex calciatore ha anche sottolineato che la gente non è soddisfatta solo per i risultati, ma vuole vedere un gioco più organizzato e meno propenso a concedere palle.

La tifoseria chiede un gioco diverso

Benito ha sottolineato che la gente non è soddisfatta solo per i risultati, ma vuole vedere un gioco più organizzato e meno propenso a concedere palle. “La gente non basta con vincere per la pegada”, ha affermato, aggiungendo che il pubblico desidera un approccio diverso al gioco. L’ex calciatore ha anche criticato la mancanza di controllo del campo e la scarsa organizzazione del Real Madrid, sottolineando che queste sono le cause principali dei pitos. “Fíjate en los momentos que ha presionado, ha provocado errores”, ha detto, riferendosi al comportamento del team durante le partite.

Il fenomeno dei pitos, che si verificano quando il Real Madrid non riesce a controllare il gioco, ha trovato un commento diretto da parte di Benito, che ha visto in questa situazione una conseguenza di una “eredità” di due anni. “Creo que los pitos vienen por una herencia de estos dos últimos años”, ha detto, sottolineando che la gente vuole vedere un cambiamento nel modo di giocare del club. L’ex calciatore ha anche sottolineato che il Real Madrid ha dato tutto in campo, ma non ha soddisfatto le aspettative del pubblico.

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La reazione di Mourinho e il rispetto per Vinicius

Dopo la vittoria del Real Madrid contro l’Inter in Champions League, José Mourinho ha risposto alle critiche rivolte a Vinicius Júnior, sottolineando il suo impegno e il rispetto che prova nei confronti del giocatore. “Vini non è al top, ma sta lavorando più che mai”, ha detto Mourinho, aggiungendo che il calciatore merita tutto il suo rispetto. L’allenatore ha anche riconosciuto la sua dedizione e ha espresso fiducia nel suo futuro. “Tengo muchísimo respeto por este Vinicius”, ha detto, riconoscendo il lavoro svolto dal giocatore.

Benito ha anche espresso il suo rispetto per Mbappé, pur non commentando le reazioni del pubblico nei suoi confronti. “No lo hago hoy y no lo haré hasta el último momento en el que esté aquí”, ha detto, aggiungendo che il rispetto per il lavoro del team è una priorità. L’ex calciatore ha anche sottolineato che la gente non è soddisfatta solo per i risultati, ma vuole vedere un gioco più organizzato e meno propenso a concedere palle. “La gente quiere ver cambios”, ha detto, riferendosi al desiderio del pubblico di un cambiamento nel modo di giocare del Real Madrid.

La situazione al Bernabéu rimane complessa, con una tifoseria che chiede un gioco diverso e un club che cerca di rispondere alle aspettative.

Benito, con la sua esperienza, ha offerto un’analisi chiara e diretta, mettendo in luce le radici del problema e le sfide future del Real Madrid. L’ex calciatore ha anche sottolineato che il problema non è nuovo, ma risulta essere una conseguenza di una “eredità” dei due ultimi anni. “Creo que los pitos vienen por una herencia de estos dos últimos años”, ha detto, riferendosi al desiderio del pubblico di un cambiamento nel modo di giocare del club. L’analisi di Benito ha trovato riscontri anche da parte di Mourinho, che ha espresso il suo rispetto per Vinicius e ha riconosciuto il lavoro svolto dal giocatore.

La situazione al Bernabéu rimane complessa, con una tifoseria che chiede un gioco diverso e un club che cerca di rispondere alle aspettative. Benito, con la sua esperienza, ha offerto un’analisi chiara e diretta, mettendo in luce le radici del problema e le sfide future del Real Madrid.