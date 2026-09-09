Felix Gall, il campione che ha impiegato dieci anni per scoprire chi era

Felix Gall, dopo una carriera tormentata, ha scoperto chi è realmente. Dopo dieci anni di ricerca, il ciclista austriaco ha trovato la sua strada.

Un ciclista austriaco in sella a una bicicletta, in una montagna, con un’espressione serena e concentrata

Un percorso lungo dieci anni

Felix Gall, nato nel 1998 a Nußdorf-Debant, ha impiegato quasi una decade per comprendere veramente chi fosse. Dopo la vittoria al mondiale juniores a 17 anni, il suo percorso non fu semplice. Tra malattie, dubbi, pressione e un team in cui non si sentì mai a casa, il talento si perse nel tempo. La sua personalità, però, rimase intatta: una relazione poco formale con il ciclismo, una necessità di tornare a casa e alla montagna, e una capacità di resistere alle sfide. La sua identità si è rivelata con il tempo.

Gall ha iniziato a praticare il ciclismo solo dopo aver provato altri sport. La sua carriera ha visto un periodo di stallo, con un’esperienza in una scuola di alto rendimento a Graz che non si rivelò duratura. Tornò al Tirol, dove trovò la sua pace. La sua prima grande vittoria arrivò nel 2015, quando vinse il mondiale juniores a Richmond, diventando il primo austriaco a conquistare quel titolo.

Un talento che si è rivelato con il tempo

Dopo la vittoria, Gall si trovò a dover affrontare le aspettative. La sua carriera fu segnata da un’incertezza costante, con un’identità che non si rivelò subito. L’esperienza in squadre come Sunweb e DSM non fu sufficiente a soddisfare le sue esigenze. Il passaggio a AG2R nel 2022 fu un punto di svolta: lì trovò la libertà che aveva sempre cercato. L’adattamento al nuovo ambiente fu lento, ma i risultati cominciarono a mostrarsi.

La sua evoluzione si basa su una consapevolezza interna.

Gall ha imparato a non cercare sempre conferme esterne. La sua evoluzione si è basata su un’autoanalisi profonda. Ha ridotto l’uso di caffeina, ha trovato tecniche per migliorare la sua biomecánica e ha iniziato a competere non per dimostrare chi fosse, ma per esprimere il proprio talento. La sua vittoria al Tour de France 2023, nella salita di Courchevel, fu un momento di consapevolezza. Non era più un talento in cerca di conferme, ma un ciclista che sapeva dove andare.

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La sua strada è ancora in salita, ma ora è più chiara. Gall, con la sua personalità unica, ha trovato la sua strada. Non è più un ragazzo che cerca di dimostrare chi è, ma un ciclista che sa dove vuole arrivare. La sua carriera, lunga e tormentata, ha portato a una consapevolezza che lo ha reso più forte. Ora, con la sua nuova mentalità, è pronto a affrontare le grandi sfide del ciclismo.