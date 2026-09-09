Real Betis trolea Mbappé con l’espulsione di Ethan, ricordando il rigore fallito

Real Betis espulso Ethan Mbappé, ricordando rigore fallito da Kylian

Il Real Betis ha troleato Kylian Mbappé con l’espulsione del fratello Ethan, ricordando il rigore fallito durante la partita contro il Real Madrid. L’episodio, avvenuto nella Champions League, ha suscitato reazioni e commenti su Twitter, con il club spagnolo che ha utilizzato l’occasione per ricordare il successo ottenuto contro i rivali. L’espulsione di Ethan, avvenuta durante il match contro il Lille, è diventata un simbolo di rivalsa per il Betis, che ha anche condiviso un’immagine dell’attore Willem Dafoe per sottolineare il messaggio. Il Real Madrid aveva richiesto la ripetizione del rigore, ma il calcio d’angolo non è stato ripetuto. L’episodio ha suscitato dibattiti su come le immagini possano essere utilizzate per influenzare i裁判.

La rivalsa del Betis contro Mbappé

Il Real Betis ha usato l’espulsione di Ethan Mbappé come forma di rivalsa contro il fratello Kylian, ricordando il rigore fallito durante la partita contro il Real Madrid. L’episodio, avvenuto in un contesto di tensione, ha visto il Betis condividere un messaggio su Twitter che ha suscitato reazioni. L’espulsione di Ethan, avvenuta durante il match contro il Lille, è stata una conseguenza diretta di un’aggressione a Natan, che ha portato a una rossa diretta. Il Betis ha anche condiviso un’immagine dell’attore Willem Dafoe, un riferimento a un’immagine che ha suscitato dibattiti. L’episodio ha riacceso il dibattito su come le immagini possano essere utilizzate per influenzare le decisioni degli arbitri.

Il Betis ha ricordato il rigore fallito di Mbappé con l’espulsione del fratello. L’episodio ha suscitato reazioni su Twitter, con il club spagnolo che ha usato l’occasione per ricordare il successo ottenuto contro i rivali. L’espulsione di Ethan, avvenuta durante il match contro il Lille, è diventata un simbolo di rivalsa per il Betis, che ha anche condiviso un’immagine dell’attore Willem Dafoe per sottolineare il messaggio. Il Real Madrid aveva richiesto la ripetizione del rigore, ma il calcio d’angolo non è stato ripetuto.

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Le reazioni del Real Madrid e del Betis

Durante la partita contro il Real Madrid, Kylian Mbappé ha fallito un rigore che ha portato al successo del Betis per 1-0. Il Real Madrid ha richiesto la ripetizione del tiro, sostenendo che il central bético aveva invaso l’area. Tuttavia, l’arbitro ha ritenuto che il calcio d’angolo non fosse ripetibile. L’episodio ha suscitato reazioni su Twitter, con il Betis che ha usato l’occasione per ricordare il successo. Marc Bartra, ex giocatore del Betis, ha denunciato l’uso di immagini per influenzare i裁判, un tema che è emerso anche durante la partita contro il Lille.

Il Betis ha usato l’espulsione di Ethan per ricordare il rigore fallito. L’episodio ha riacceso il dibattito su come le immagini possano essere utilizzate per pressare gli arbitri. L’espulsione di Ethan, avvenuta durante il match contro il Lille, è stata una conseguenza diretta di un’aggressione a Natan, che ha portato a una rossa diretta. Il Betis ha anche condiviso un’immagine dell’attore Willem Dafoe, un riferimento a un’immagine che ha suscitato dibattiti.

Il Real Betis ha troleato Kylian Mbappé con l’espulsione del fratello Ethan, ricordando il rigore fallito durante la partita contro il Real Madrid. L’episodio, avvenuto nella Champions League, ha suscitato reazioni e commenti su Twitter, con il club spagnolo che ha utilizzato l’occasione per ricordare il successo ottenuto contro i rivali. L’espulsione di Ethan, avvenuta durante il match contro il Lille, è diventata un simbolo di rivalsa per il Betis, che ha anche condiviso un’immagine dell’attore Willem Dafoe per sottolineare il messaggio.