Giro della Toscana 2026: orari, percorso e favoriti. Test pre Montreal per Finn e Pellizzari

Giro della Toscana 2026: corridori in azione lungo il percorso di 189,4 km

Oggi, 9 settembre 2026, si è svolto il Giro della Toscana 2026, con partenza da Pontedera alle 13:00 e arrivo previsto intorno alle 17:45. La gara, che si svolge lungo un percorso di 189,4 chilometri, ha visto la partecipazione di numerosi ciclisti di alto livello, tra cui i favoriti della competizione. La corsa, inserita nel calendario della Coppa Italia delle Regioni, ha visto l’ingresso nel circuito finale di 54,1 chilometri, ripetuto due volte, con la salita di Monte Serra che potrebbe rappresentare il momento decisivo della gara.

favoriti e squadre in campo

Nel novero dei favoriti si sono distinti nomi di alto livello, tra cui il francese Lenny Martinez della Bahrain-Victorious e l’australiano Michael Storer della Tudor Pro Cycling Team. Al fianco di questi, il tedesco Florian Lipowitz e l’australiano Jai Hindley della Red Bull – BORA – hansgrohe, il transalpino Benoit Cosnefroy e lo svizzero Jan Christen della UAE Team Emirates-XRG. Tra i corridori italiani, spiccano Christian Scaroni della XDS Astana Team, secondo nel GP Industria&Artigianato di domenica, e il duo della Red Bull – BORA – hansgrohe Lorenzo Finn e Giulio Pellizzari, che hanno svolto un test pre Montreal.

Il duo Finn e Pellizzari ha svolto un test pre Montreal, un momento chiave per la preparazione all’imminente rassegna iridata. Tra i partecipanti, si sono distinti anche Diego Ulissi della XDS Astana Team, Alessandro Fancellu della MBH Bank CSB Telecom Fort e Antonio Tiberi della Bahrain-Victorious. Il nuovo numero di Azzurra è online, con interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, il calendario di Los Angeles 2028 e un corposo pagellone.

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percorso e momenti chiave

Il percorso del Giro della Toscana 2026 si sviluppa nell’ottica di una tradizione ormai consolidata, con i primi 81,2 chilometri in linea e la scalata di Poggio alla Famia, San Pietro Belvedere e lo strappo di Peccioli, ripetuto tre volte. La gara entra nel vivo con l’ingresso nel circuito finale, che si ripete due volte, con la salita di Monte Serra che potrebbe rappresentare il momento decisivo. Nonostante il traguardo sia posto in pianura, potrebbe concedere ai ritardatari di recuperare il passivo fin lì accumulato.

La salita di Monte Serra potrebbe rappresentare il momento decisivo della gara, anche se il traguardo è posto in pianura. La storica corsa in linea, giunta alla novantottesima edizione, ha visto l’assenza del messicano Isaac Del Toro, vincitore dello scorso anno. La gara ha visto la partecipazione di numerosi atleti di alto livello, con un percorso che ha messo in mostra la tradizione e l’evoluzione del ciclismo italiano. La diretta tv della gara è stata trasmessa su RaiSport HD, mentre il streaming è stato disponibile su RaiPlay Sport 2, Discovery Plus e HBO Max. Gli appassionati del ciclismo hanno potuto seguire in tempo reale la gara grazie alla diretta live testuale su OA Sport. Il Giro della Toscana 2026 ha rappresentato un importante test per i corridori in vista dell’imminente rassegna iridata.