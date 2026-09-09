Tensione tra Mourinho e l’assistente durante il match contro l’Inter, con scambi di parole registrati dalle telecamere

Il Real Madrid ha vinto 2-1 contro l’Inter di Milano nella Champions League, ma il match è stato segnato da un momento di tensione tra José Mourinho e il suo assistente Nuno Santos. Le telecamere di Movistar Plus Deportes hanno registrato un episodio di scambio di parole durante la gestione delle sostituzioni, con Mourinho che ha mostrato segni di irritazione. L’episodio si è verificato al minuto 93, quando Carlos Espí è entrato al posto di Kylian Mbappé. La situazione è emersa durante la gestione delle sostituzioni in campo, con Mourinho che ha espresso un certo disappunto per la scelta dell’assistente.

Un momento di tensione durante le sostituzioni

Le immagini riprese da Movistar Plus Deportes hanno catturato un momento di tensione tra Mourinho e il suo assistente Nuno Santos durante la gestione delle sostituzioni. L’episodio si è verificato al minuto 93, quando Carlos Espí è entrato al posto di Kylian Mbappé. Mourinho ha espresso un certo disappunto per la scelta dell’assistente, che ha suscitato un certo “cabreo” nel tecnico. L’assistente, però, ha mantenuto la sua posizione, nonostante la reazione del tecnico.

La reazione di Mourinho durante l’ultimo momento del match

Durante gli ultimi istanti del match, Mourinho ha esortato i giocatori a mostrare maggiore intensità, un atteggiamento che ha suscitato un certo livello di tensione all’interno del gruppo. Le telecamere hanno registrato un momento di effervescenza del tecnico, che ha espresso il suo disappunto per la gestione delle sostituzioni. L’assistente, pur non mostrando segni di riluttanza, ha mantenuto una posizione di equilibrio, nonostante la reazione di Mourinho. Nonostante la tensione, il Real Madrid ha vinto il match contro l’Inter, dimostrando una capacità di reazione e di adattamento. Mourinho, pur avendo espresso un certo disappunto, ha mantenuto il controllo della situazione, nonostante l’episodio con l’assistente. L’assistente, d’altra parte, ha dimostrato una certa fermezza nel prendere decisioni, nonostante la reazione del tecnico.

Pubblicità

La situazione ha suscitato un certo interesse tra i tifosi e i media, che hanno osservato con attenzione la dinamica tra Mourinho e il suo assistente. L’episodio ha dimostrato come le tensioni possano emergere anche all’interno di un ambiente professionale, nonostante la professionalità che si aspetta da parte di tutti i membri del team. La vittoria del Real Madrid ha confermato la capacità del club di gestire situazioni complesse, anche in presenza di momenti di tensione.

Il Real Madrid ha vinto 2-1 contro l’Inter di Milano nella Champions League.

La tensione tra Mourinho e l’assistente Nuno Santos si è verificata durante la gestione delle sostituzioni.

L’episodio si è verificato al minuto 93, quando Carlos Espí è entrato al posto di Kylian Mbappé.