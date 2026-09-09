Barcellona-Feyenoord in Champions: dove vederla e chi in campo

Squadre di calcio in campo durante una partita di Champions League, con spettatori e arbitri

La partita tra Barcellona e Feyenoord, in programma oggi, mercoledì 9 settembre, alle ore 18:45 al Camp Nou, è uno degli appuntamenti più attesi della Champions League. La squadra catalana, allenata da Hansi Flick, affronta i Paesi Bassi, guidati da Arne Slot, in una sfida che promette emozioni e tensione. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 253), nonché in streaming su Sky Go e NOW. Per gli appassionati che preferiscono il servizio digitale, le app mobili di Sky sono disponibili gratuitamente su App Store e Play Store, con accesso tramite login previo abbonamento.

Le formazioni e le condizioni di gioco

Il Barcellona, con il tecnico Hansi Flick, si presenta con un assetto che prevede un 4-2-3-1. Tra i giocatori a disposizione, si segnala la presenza di Gavi, Olmo e Raphinha, mentre sono assenti de Jong e Bisiwu. Tra i portieri, Szczesny, Livakovic, Christensen e Balde sono a disposizione. Per quanto riguarda il Feyenoord, l’allenatore Arne Slot ha scelto un 4-3-3, con Ernst in porta e un reparto difensivo composto da Read, St. Juste, Watanabe e Mármol. A disposizione, invece, ci sono Kastenmeier, Bossin e Wessels, tra gli altri. Sono squalificati alcuni giocatori, ma non ci sono diffidati.

La squadra blaugrana, che ha visto il ritorno di Flick come allenatore, si prepara a un’altra sfida importante nella Champions League. Il Feyenoord, invece, torna in campo dopo aver affrontato la squadra avversaria nella prima giornata della Fase Campionato. Entrambe le squadre si presentano in forma, con giocatori di alto livello a disposizione. La partita si preannuncia come un’altra prova di forza nella competizione europea, con un’atmosfera che potrebbe regalare momenti di grande spettacolo.

Pubblicità

Chi dirige la partita e chi assiste

La partita sarà diretta da Sven Jablonski, arbitro tedesco, con l’aiuto di Eduard Beitinger e Eric Müller come assistenti di linea, e Tobias Reichel come quarto uomo. Al Var, invece, interverrà Bastian Dankert, un altro arbitro tedesco, affiancato dallo scozzese Andrew Dallas. L’organizzazione della partita è stata curata con attenzione, garantendo un’esperienza di visione fluida e accessibile sia per gli spettatori in diretta che per quelli che preferiscono il servizio streaming. Per chi non può seguire la partita in diretta, è possibile seguire in tempo reale la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con aggiornamenti continui su eventi, goal e decisioni arbitrali. La partita rappresenta un’occasione per osservare due squadre in forma, con un’atmosfera che promette di essere intensa e coinvolgente. La sfida tra Barcellona e Feyenoord si preannuncia come un’altra prova di forza nella Champions League, con un’atmosfera che potrebbe regalare momenti di grande spettacolo.

Orario: 18:45, mercoledì 9 settembre

Luogo: Camp Nou, Barcellona

Trasmissione: Sky Sport Calcio, Sky Sport, Sky Go e NOW

Con un’attenzione particolare alle scelte tattiche e alle condizioni di gioco, la sfida tra Barcellona e Feyenoord si preannuncia come un’altra prova di forza nella Champions League, con un’atmosfera che potrebbe regalare momenti di grande spettacolo.