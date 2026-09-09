Ferrari, sollievo per Leclerc e motore: pista Madring favorevole, ma problemi persistono

Piloti e macchina della Ferrari in condizioni discrete dopo il botto, pista Madring favorevole ma squadra affronta gravi problemi

La Ferrari ha reso noto un sollievo dopo il botto di Charles Leclerc al Gran Premio di Monza: il pilota e il motore della SF-26 sono in condizioni discrete. Il circuito di Madrid, conosciuto come Madring, ha mostrato una pista favorevole per la monoposto, ma i problemi interni alla Scuderia persistono. Dopo un mese di attesa, la squadra ha finalmente potuto testare il tracciato in anticipo, grazie a un filming day organizzato il 9 luglio. L’approccio ingegneristico dello Studio Dromo di Jarno Zaffelli ha permesso di ottenere informazioni utili sul tracciato, che presenta curve a raggio variabile e un’architettura simile a quelle di Baku e Singapore.

Leclerc e il motore sono ok, ma la squadra non è al sicuro

Leclerc, dopo il forte impatto di oltre 230 km/h e un’accelerazione di 50G, è stato sottoposto a test medici che hanno confermato il buono stato di salute. Il pilota, uscito stordito e con un problema temporaneo di visus all’occhio destro, è in condizione di tornare alla guida. Il motore della SF-26, coinvolto nel botto, è stato testato in modo approfondito e potrà essere utilizzato regolarmente per il GP di Spagna. Tuttavia, i tecnici hanno riconosciuto che le condizioni di Leclerc non sono completamente normali, e il pilota non ha girato al simulatore per evitare ulteriori scuotimenti.

La Scuderia ha trovato un tracciato favorevole, ma i problemi tecnici e di gestione non sono risolti. Il Madring, con il suo tracciato fluido e le curve a novanta gradi, sembra un’ottima pista per la SF-26. Tuttavia, le notizie confortanti non risolvono i gravi problemi che affliggono la Scuderia. Dopo la sconfitta di Monza, la squadra è rimasta bloccata in un’incertezza tecnica e di gestione. Il presidente Elkann è chiamato a intervenire per permettere alla squadra di uscire dall’incubo dell’indisciplina in gara e dall’inconcludenza tecnica.

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Un futuro dipende da decisioni immediate

Nonostante le innovazioni come l’ala reversibile e gli scarichi deviati, la Ferrari non ha ancora ottenuto una vittoria convincente, a parte Barcellona e Silverstone. Antonio Giovinazzi, pilota di riserva, potrà dedicarsi alle pubbliche relazioni, mentre Ollie Bearman della Haas è il candidato principale per sostituire un titolare in caso di emergenza. La squadra, però, deve affrontare un momento delicato, con la pressione del campionato e la necessità di trovare una via di uscita immediata dall’incubo di Monza.

La pista di Madrid potrebbe rappresentare una chance, ma solo se la Ferrari riuscirà a risolvere i problemi interni. La Scuderia ha già testato il tracciato in anticipo, grazie al filming day del 9 luglio, e ha ottenuto informazioni utili. Tuttavia, il successo dipende anche da decisioni immediate e da una gestione più efficace. La Ferrari, pur con un tracciato favorevole, deve affrontare una serie di sfide che non possono essere risolte solo con un circuito adatto.