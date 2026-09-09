Adrián Carrión, nuovo capo sviluppo business della Euroliga, si prepara a lavorare con il team per espandere la competizione

Adrián Carrión assume ruolo di sviluppo business nella Euroliga

La Euroliga ha annunciato l’assunzione di Adrián Carrión come nuovo capo del settore sviluppo business, un ruolo che mira a espandere la competizione europea attraverso nuove opportunità commerciali e alleanze strategiche. Carrión, con una carriera che include esperienze in MARCA e NBA, si unisce a un’organizzazione che si sta rafforzando con l’ingresso di squadre di grandi dimensioni e mercati chiave come franchising. La sua nomina segna un passo importante per il futuro della massima competizione continentale di basket.

Carrión, laureato in Amministrazione e Direzione d’Impresa presso la Grand Canyon University di Phoenix, ha svolto per oltre due anni il ruolo di capo marketing e sviluppo business presso MARCA, dove ha guidato iniziative e alleanze commerciali in Spagna, Stati Uniti e America Latina. Prima di unirsi a MARCA, ha lavorato per sei anni nella NBA, iniziando come associate manager in India e Inghilterra e successivamente come responsabile delle operazioni commerciali e di business a Madrid. Questa esperienza internazionale e multisettoriale lo ha preparato a affrontare il compito di espandere la Euroliga in nuovi mercati e a costruire relazioni solide con partner chiave.

La sua esperienza in diversi settori e mercati lo rende un profilo adatto a portare innovazione e crescita alla Euroliga.

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La Euroliga, che si sta rafforzando non solo sul campo ma anche nei suoi uffici, ha scelto Carrión per il suo background in marketing e sviluppo business, nonché per la sua capacità di costruire alleanze. Il suo compito principale sarà quello di esplorare nuove opportunità commerciali, promuovere la crescita della competizione e contribuire al suo sviluppo a livello europeo. La sua nomina si inserisce in un contesto in cui la Euroliga sta cercando di ampliare la sua presenza in mercati chiave e di migliorare la sua visibilità a livello internazionale.

Un percorso che include NBA e MARCA

Prima di unirsi alla Euroliga, Adrián Carrión ha maturato una solida esperienza nel settore del basket e del marketing. Ha iniziato la sua carriera nella NBA, dove ha svolto ruoli di gestione e operazioni in India e Inghilterra, e successivamente ha preso il controllo delle operazioni commerciali e di business a Madrid. Questa esperienza gli ha dato una visione globale del mercato del basket e delle dinamiche commerciali che governano le competizioni internazionali.

La sua carriera ha visto un passaggio da un ambiente sportivo a un’azienda di media, con un’esperienza unica in diversi mercati.

Dopo la NBA, Carrión ha lavorato presso MARCA, dove ha diretto il settore marketing e sviluppo business, guidando iniziative che hanno portato nuove opportunità e alleanze in diversi paesi. Questa esperienza lo ha preparato a affrontare il ruolo di capo sviluppo business della Euroliga, un’azienda che si propone di diventare un punto di riferimento per il basket europeo. La sua nomina rappresenta un ulteriore passo verso l’espansione della competizione e la sua consolidazione come leader continentale.

Un futuro in bilico tra crescita e innovazione

Adrián Carrión ha espresso la sua entusiasmo per il nuovo ruolo, sottolineando l’importanza del lavoro in team e la necessità di costruire alleanze solide per il futuro della Euroliga. “Basandomi sulla mia esperienza in sport, media e mercati internazionali, spero con entusiasmo di iniziare questo nuovo capitolo nel cuore del basket europeo”, ha scritto su Twitter. Queste parole riflettono un impegno concreto verso un’organizzazione che si propone di crescere e di diventare sempre più competitiva a livello globale. La Euroliga, che ha visto l’ingresso di nuove squadre e mercati chiave, si appresta a un periodo di espansione e di rafforzamento del suo ecosistema. La nomina di Carrión rappresenta un investimento nella sua capacità di portare innovazione e crescita, non solo per la competizione ma anche per l’intero settore del basket europeo.