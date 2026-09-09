Trinity Rodman, la futbolista più pagata al mondo, sostiene il fidanzato Ben Shelton al US Open

Trinity Rodman, futbolista più pagata al mondo, sostiene il fidanzato Ben Shelton durante il US Open

Trinity Rodman sostiene il fidanzato Ben Shelton al US Open

Trinity Rodman, la futbolista più pagata al mondo e figlia di Dennis Rodman, ha sostenuto il fidanzato Ben Shelton durante il US Open, dove il tenista statunitense ha vinto contro Carlos Alcaraz. La giocatrice ha accompagnato Shelton durante l’intero torneo, dimostrando un sostegno visibile e costante. La relazione tra i due atleti, che si svolge in un contesto di sport internazionale, ha suscitato interesse tra i fan e i media.

La presenza di Trinity Rodman ha rappresentato un sostegno morale per Shelton durante la sua partita contro Alcaraz. La futbolista, notata per il suo talento e la sua posizione di rilievo nel calcio, ha dimostrato un forte legame con il suo partner, che ha vinto la partita grazie al suo impegno e alla sua determinazione. La loro relazione, pur non essendo ufficialmente annunciata, è diventata un tema di dibattito tra i follower e i commentatori sportivi.

Un sostegno visibile durante il US Open

Durante il US Open, Trinity Rodman ha accompagnato Ben Shelton in modo costante, dimostrando un sostegno visibile e un legame forte. La loro presenza insieme ha suscitato interesse e attenzione da parte del pubblico. La futbolista, che ha raggiunto posizioni di rilievo nel calcio, ha dato un senso di unità e di supporto al tenista, che ha vinto la sua partita grazie al sostegno ricevuto. La loro relazione, pur non essendo ufficialmente dichiarata, è diventata un tema di interesse per i fan e per i media. La presenza di Rodman durante le partite di Shelton ha dato un senso di unità e di sostegno al tenista, che ha vinto la sua partita grazie al sostegno ricevuto. La loro relazione, pur non essendo ufficialmente annunciata, è diventata un tema di dibattito tra i follower e i commentatori sportivi.

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La futbolista, figlia di Dennis Rodman, ha dimostrato un forte legame con il fidanzato, che ha vinto la sua partita contro uno dei migliori giocatori del mondo. La loro vicinanza durante le partite ha suscitato curiosità e attenzione da parte del pubblico, che ha apprezzato la loro collaborazione e il loro sostegno reciproco. La loro relazione, pur non essendo ufficialmente dichiarata, ha suscitato interesse e attenzione da parte del pubblico. La presenza di Trinity Rodman durante le partite di Shelton ha dato un senso di unità e di sostegno al tenista, che ha vinto la sua partita grazie al sostegno ricevuto. La loro relazione, pur non essendo ufficialmente annunciata, è diventata un tema di dibattito tra i follower e i commentatori sportivi.