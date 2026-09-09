Bolelli e Vavassori sfidano Harrison e Skupski ai quarti di US Open 2026: dove vederli in tv

Bolelli e Vavassori affrontano Harrison e Skupski ai quarti di US Open 2026: dove vederli in tv, orario e canale

Bolelli e Vavassori giocano contro Harrison e Skupski ai quarti di US Open 2026, in diretta tv e streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si preparano a un’altra sfida importante ai quarti di finale degli US Open 2026, dove affronteranno Christian Harrison e Neal Skupski. La partita, in programma nella notte italiana tra mercoledì 9 e giovedì 10 settembre, si disputerà all’Arthur Ashe Stadium e metterà in palio un posto in semifinale sul cemento di Flushing Meadows. Gli azzurri, testa di serie numero 4, hanno raggiunto il turno successivo dopo una spettacolare rimonta negli ottavi di finale contro Austin Krajicek e Nikola Mektić, vincendo per 4-6, 7-6(5), 7-6(8) dopo oltre tre ore di battaglia. La coppia ha annullato diversi match point, dimostrando una grande resistenza e concentrazione.

Una sfida tra due coppie in equilibrio

Bolelli e Vavassori, che hanno già battuto Harrison e Skupski in due precedenti importanti – il Masters 1000 di Miami e la semifinale a Roma – si trovano di fronte a una coppia di alto livello. Harrison e Skupski, numero 5 del seeding, sono campioni in carica dell’Australian Open e si sono qualificati ai quarti superando i tedeschi Wallner e Schnaitter per 6-3, 7-6(1). I precedenti stagionali sorridono nettamente agli italiani, ma la sfida si preannuncia equilibrata e combattuta. Entrambe le coppie hanno già vinto match decisivi al tie-break, confermando come l’equilibrio possa essere sottile anche in questa nuova sfida newyorkese.

La partita tra Bolelli/Vavassori e Harrison/Skupski si terrà alle ore 01:30 italiane del 10 settembre, all’Arthur Ashe Stadium. La diretta tv sarà garantita da Sky Sport Tennis (canale 203) e SuperTennis HD, mentre in streaming sarà disponibile su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennis+. Gli azzurri chiuderanno il programma sull’Arthur Asche, il cui schedule inizia alle ore 17:30 italiane. La copertura televisiva è completa e permetterà ai tifosi di seguire la partita in diretta, con la possibilità di seguire anche le altre partite in programma nella stessa giornata.

Pubblicità

La sfida tra due squadre in crescita

Bolelli e Vavassori, dopo aver vinto due match decisivi contro Harrison e Skupski, si preparano a un’altra prova di forza. La loro capacità di rimontare e di mantenere la concentrazione è stata chiara nel passato e potrebbe essere determinante in questa sfida. La coppia, che ha già vinto due match al tie-break, si trova in una posizione di vantaggio, ma non può sottovalutare la forza della coppia anglo-americana, che ha dimostrato una solida preparazione e una grande capacità di reazione.

Le opportunità per seguire la partita

La diretta tv e streaming offriranno agli appassionati l’opportunità di seguire la partita in tempo reale, con la possibilità di vivere ogni momento della battaglia sul cemento di Flushing Meadows. La partita, che si preannuncia intensa e tecnica, sarà un’altra prova del loro talento e della loro capacità di affrontare avversari di alto livello. La copertura televisiva è completa e permetterà ai tifosi di seguire la partita in diretta, con la possibilità di seguire anche le altre partite in programma nella stessa giornata.

Un momento chiave per gli azzurri

La sfida tra Bolelli/Vavassori e Harrison/Skupski rappresenta un momento chiave per gli azzurri, che cercano di proseguire la loro striscia di successi. La partita, che si preannuncia intensa e tecnica, sarà un’altra prova del loro talento e della loro capacità di affrontare avversari di alto livello. La diretta tv e streaming offriranno agli appassionati l’opportunità di seguire la partita in tempo reale, con la possibilità di vivere ogni momento della battaglia sul cemento di Flushing Meadows.

—