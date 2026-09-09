Ministro Marlaska apre indagine per grave mancanza nei confronti di un tifoso del Barça

Polizia e tifoso del Barça in un incidente prima del match, con un’azione di forza che ha suscitato polemiche

Il ministro dell’Interno, Fernando Grande Marlaska, ha aperto un’indagine per “falta grave o molto grave” nei confronti di agenti di polizia che hanno reagito con violenza a un tifoso del Barça durante un evento prima del match contro l’Elche, il 23 agosto scorso. L’episodio, registrato da un utente su Instagram, mostra come un giovane portatore di una bandiera indipendentista sia stato colpito da poliziotti dopo che gli fu sottratta la bandiera. Marlaska ha sottolineato che l’azione poliziesca non è giustificabile, anche se il simbolo portato dal tifoso è considerato legittimo.

Indagine per mancanza grave

La decisione di aprire un’indagine è arrivata dopo che il ministro ha ritenuto che l’azione dei poliziotti non fosse giustificata, nonostante il simbolo indipendentista portato dal tifoso fosse considerato legittimo. L’episodio è emerso grazie a un video diffuso su Internet, che ha suscitato reazioni e dibattiti. Marlaska ha spiegato che l’indagine è stata avviata in modo autonomo, senza attendere ulteriori segnalazioni, e che si concentrerà su valutare se l’azione sia costitutiva di una grave mancanza.

Contesto e reazioni

Il ministro ha anche risposto a una domanda della deputata di Junts, Marta Madrenas, sottolineando che, sebbene esistano episodi simili in altre città, le circostanze del caso di Elche sono “assolutamente diverse”. L’incidente ha suscitato preoccupazioni e critiche, con l’idea che l’azione poliziesca non fosse necessaria e potesse essere considerata eccessiva. La situazione ha messo in luce la tensione tra la polizia e i tifosi, specialmente in contesti di manifestazioni sportive.

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La polizia ha reagito con forza al tifoso, che si è trovato in una situazione di tensione dopo che gli fu sottratta la bandiera. L’episodio ha suscitato reazioni da parte di diversi settori della società, con l’idea che l’azione non fosse giustificata e potesse rappresentare un abuso di potere. Il ministro ha espresso il suo parere, ma l’indagine proseguirà per valutare se l’azione sia costitutiva di una grave mancanza. La polizia ha reagito con forza al tifoso, che si è trovato in una situazione di tensione dopo che gli fu sottratta la bandiera. L’episodio ha suscitato reazioni da parte di diversi settori della società, con l’idea che l’azione non fosse giustificata e potesse rappresentare un abuso di potere. Il ministro ha espresso il suo parere, ma l’indagine proseguirà per valutare se l’azione sia costitutiva di una grave mancanza.

Il ministro ha aperto un’indagine per un episodio di violenza da parte della polizia.

Il tifoso del Barça è stato colpito dopo che gli fu sottratta la bandiera.

La polizia ha reagito con forza, suscitando reazioni e dibattiti.

La situazione ha messo in luce la complessità delle interazioni tra polizia e tifosi, con il rischio di tensioni e reazioni. L’indagine proseguirà per valutare se l’azione sia costitutiva di una grave mancanza, ma per ora il ministro ha espresso il suo parere, sottolineando che l’azione non è giustificabile. L’episodio rimane un caso di interesse pubblico, con conseguenze potenzialmente significative per la gestione delle manifestazioni sportive.