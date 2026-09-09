Dorka Juhasz celebra la crescita dell’Ungheria: “Lelik fantastica, Team USA sarà un grande test”

Dorka Juhasz celebra la squadra ungherese e anticipa il confronto con Team USA ai Mondiali 2026

Dorka Juhasz, giocatrice ungherese, ha espresso soddisfazione per la performance della sua squadra ai Mondiali 2026, sottolineando l’importanza del talento e della coesione. La campionessa ha commentato la partita contro il Giappone, dove la squadra ha dimostrato una crescita significativa. “Lelik fantastica”, ha detto Juhasz, riferendosi a Reka Lelik, una delle giocatrici più brillanti della squadra. La giocatrice ha anche anticipato il confronto con Team USA, considerato un grande test per la squadra ungherese.

La crescita della squadra ungherese

Dorka Juhasz ha riconosciuto il ruolo chiave svolto da Reka Lelik, che ha avuto un’ottima performance nella partita contro il Giappone. “Penso che avesse già tanta voglia, era pronta, ha avuto qualche difficoltà nelle partite prima di questa, ma sapevo che avrebbe giocato così prima o poi”, ha detto Juhasz. La giocatrice ha anche lodato la qualità della squadra, sottolineando come la qualità sia migliorata nel corso del torneo. Ed è salita la qualità. Sono orgogliosa di questo, questo è quello che sarà la pallacanestro ungherese.

Un confronto con Team USA da non sottovalutare

La squadra ungherese dovrà affrontare Team USA nei prossimi match, un confronto che Juhasz ha definito “fantastico”. “Beh, è davvero fantastico giocarci contro. Non l’abbiamo mai fatto come squadra, sarà esaltante”, ha commentato. La giocatrice ha riconosciuto il livello elevato delle avversarie: “Chiaramente loro sono grandissime giocatrici, molto talentuose, il meglio del meglio”. Tuttavia, Juhasz ha espresso fiducia nella squadra, sottolineando l’importanza della coesione e della determinazione. Noi dovremo rimanere unite come squadra, competere. Una cosa è certa: andremo là fuori con il fuoco dentro e daremo del nostro meglio, e vedremo quello che accadrà.

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La squadra ungherese ha dimostrato una crescita notevole durante i Mondiali, con un gruppo di giocatrici che si sono distinte per la loro abilità e la loro determinazione. Juhasz ha anche lodato la collaborazione tra le giocatrici, sottolineando come la squadra abbia saputo supportarsi a vicenda. “Ci ha guidate nella prima metà di gara e poi ha continuato a spingere, poi è entrata in scena anche Virag Takacs-Kiss e ha preso in mano la situazione”, ha detto. La giocatrice ha espresso orgoglio per il progresso della squadra, ritenendo che questo sia un passo importante per il futuro della pallacanestro ungherese.

Reka Lelik ha avuto un’ottima performance nella partita contro il Giappone.

La squadra ungherese ha dimostrato una crescita significativa durante i Mondiali.

Il confronto con Team USA è visto come un grande test per la squadra.