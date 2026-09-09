La Roma e Gasperini si preparano al debutto in Champions League contro il Fenerbahce

La Roma si prepara al match contro il Fenerbahce in Turchia con una maglia senza sponsor e una conferenza stampa di Gasperini

La Roma si prepara al debutto in Champions League dopo quasi sei anni, con un match di grande importanza contro il Fenerbahce, in programma giovedì 10 settembre alle ore 18:45. Il tecnico Gian Piero Gasperini, insieme a un calciatore della squadra, terrà una conferenza stampa oggi alle ore 17 italiane, durante la quale parlerà delle strategie e delle aspettative per la sfida. La conferenza sarà visibile in streaming sui canali ufficiali del club giallorosso, mentre una diretta testuale sarà disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio. La squadra, in partenza da Fiumicino alle ore 12, arriverà a Istanbul per svolgere un allenamento di rifinitura sul prato dello stadio Sukru Saracoglu, dove si disputerà la partita.

La maglia senza sponsor per rispetto alle normative turche

La Roma scenderà in campo con una maglia senza il logo del principale sponsor, Eurobet.Live, a causa della normativa turca che impedisce la presenza di loghi legati al settore delle scommesse. Per l’occasione, il logo sarà sostituito da quello di un’iniziativa benefica, un gesto che riflette l’attenzione della squadra verso temi sociali e solidarietà. La scelta di non mostrare il marchio del sponsor principale è un dettaglio significativo, che mette in luce l’impegno della società nella conformità alle leggi locali e nel supporto a cause di interesse pubblico.

La squadra di Gasperini, che ha affrontato un playoff intenso contro il Lione, squadra che ha visto l’ex tecnico Paulo Fonseca, si prepara a un’importante sfida in Turchia. La Roma, dopo un lungo periodo senza partecipare alla Champions League, ha visto crescere l’attesa per il debutto in questa competizione. La partita contro il Fenerbahce rappresenta un primo passo importante per la squadra, che cerca di rafforzare la sua posizione nel gruppo e di dimostrare la sua competitività a livello europeo.

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La conferenza stampa di Gasperini sarà l’occasione per parlare delle strategie e delle aspettative per la partita.

Un’attesa elevata per il ritorno in Champions League

La Roma, dopo un lungo periodo senza partecipare alla Champions League, ha visto crescere l’attesa per il debutto in questa competizione. La squadra, guidata da Gasperini, ha affrontato un cammino impegnativo per raggiungere la fase di gruppi, con un playoff intenso contro il Lione, squadra che ha visto l’ex tecnico Paulo Fonseca. La sfida contro il Fenerbahce rappresenta un primo passo importante per la squadra, che cerca di rafforzare la sua posizione nel gruppo e di dimostrare la sua competitività a livello europeo.

La conferenza stampa di Gasperini, che si terrà oggi alle ore 17 italiane, sarà l’occasione per parlare delle strategie e delle aspettative per la partita. Il tecnico, insieme a un calciatore, fornirà informazioni dettagliate sul piano di gioco e sulle condizioni di forma della squadra. La conferenza sarà visibile in streaming sui canali ufficiali del club, mentre una diretta testuale sarà disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio. La squadra, in attesa di partire per Istanbul, si prepara con attenzione a questa sfida, che potrebbe segnare l’inizio di un nuovo ciclo per la Roma in Europa.

La conferenza stampa di Gasperini si terrà oggi alle ore 17 italiane.

La Roma viaggerà oggi da Fiumicino alle ore 12 per arrivare a Istanbul.

La squadra si prepara con un allenamento di rifinitura sul prato dello stadio Sukru Saracoglu.