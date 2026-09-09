Europei 2026: Italia-Svezia, la sfida sotto le stelle a Napoli tra campioni del mondo e un remake della finale del 1989

Pallavolo in piazza a Napoli, Italia e Svezia in campo sotto le stelle, sfida tra campioni del mondo e squadre in evoluzione

La pallavolo si trasferisce a Napoli, in una piazza simbolo del Paese, per aprire i Europei 2026 con una sfida che richiama la storia. L’Italia, campione del mondo, affronta la Svezia, in un match che ricorda la finale del 1989, in un contesto completamente diverso. La partita, in programma giovedì 10 settembre alle 21.05, si svolgerà in un’arena temporanea all’aperto, nel cuore di Piazza del Plebiscito, con un pubblico atteso che renderà la serata un evento unico. L’Italia, dopo un’estate di riflessione, torna a giocare con un gruppo rinnovato e con un obiettivo chiaro: vincere e proseguire la sua corsa verso la vittoria continentale.

Un remake della finale del 1989

La sfida Italia-Svezia non è solo un confronto tecnico, ma anche una sorta di replica della finale del 1989, quando i due Paesi si affrontarono a Stoccolma per il titolo continentale. Oggi, però, le gerarchie sono completamente diverse: l’Italia è campione del mondo, mentre la Svezia ha chiuso al nono posto la European League 2026. La squadra svedese, guidata dall’olandese Gido Vermeulen, ha però costruito buona parte del gruppo destinato agli Europei proprio attraverso la competizione. Affronta il torneo senza il proprio capitano Viktor Lindberg, fermato da un grave infortunio al ginocchio, ma aggregato comunque allo staff tecnico come assistente allenatore.

La squadra azzurra in cerca di continuità

Per l’Italia, il primo banco di prova sarà il muro e la battuta, elementi chiave per dominare una squadra che si basa su una ricezione solida. Il nuovo numero di Azzurra è online, con interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, il calendario di Los Angeles 2028 e un corposo pagellone. Il ritorno di Alessandro Michieletto, fermato per un infortunio, cambia la struttura offensiva della squadra di Ferdinando De Giorgi. L’MVP dell’ultimo Mondiale restituisce a Simone Giannelli un attaccante capace di risolvere la palla alta ma anche un giocatore fondamentale negli equilibri di ricezione. Al suo fianco la concorrenza è ampia: Daniele Lavia offre completezza nei fondamentali di seconda linea, Mattia Bottolo può aumentare il peso offensivo e al servizio, mentre Luca Porro e Francesco Sani rappresentano ulteriori soluzioni.

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Galassi, Sanguinetti, Mati e Truocchio compongono un reparto centrale rinnovato rispetto ad altri appuntamenti recenti e la capacità di trovare rapidamente il tempo di muro sarà importante anche guardando alle partite successive. Contro la Svezia l’Italia dovrà evitare soprattutto di trasformare l’enorme differenza di esperienza internazionale in rilassamento, cercando invece continuità nel cambio palla e aggressività nelle rotazioni al servizio.

La Svezia, un team in evoluzione

La Svezia, pur non essendo al primo posto nella classifica della European League 2026, arriva a Napoli con un movimento che ha quasi il valore di un ritorno nella storia. Mancava dalla fase finale degli Europei dal 1993 e si ripresenta dunque dopo 33 anni proprio contro l’Italia. Il richiamo al passato diventa ancora più suggestivo pensando al 1989: a Stoccolma furono Italia e Svezia a giocarsi il titolo continentale e gli azzurri vinsero 3-1 quella finale che rappresentò uno dei primi grandi capitoli della Generazione di Fenomeni.

In regia Vermeulen dispone di Alfred Brink e Oskar von Sydow. Brink arriva dal Barock Volleys MTV Ludwigsburg, in Germania, mentre von Sydow gioca nel Waremme Volley, in Belgio. È da loro che passerà il tentativo svedese di accelerare il gioco quando la ricezione lo permetterà: contro il muro italiano diventerà fondamentale evitare una distribuzione troppo scontata verso le bande. Al centro ci sono Carl Berkefelt, Jacob Ekman, Måns Eriksson e Patrik Johansson, tutti impegnati fuori dalla Svezia. Berkefelt gioca nell’UVC McDonald’s Ried in Austria, Ekman nell’AS Cannes CFC in Francia, Eriksson nel TJ Spartak Myjava in Slovacchia e Johansson nell’Axpo Volley Näfels in Svizzera.

Un reparto che dovrà provare soprattutto a tenere impegnati i centrali azzurri: se la Svezia riuscirà a ricevere vicino alla rete potrà distribuire maggiormente il gioco, mentre sulle ricezioni staccate il rischio sarà quello di diventare molto più leggibile per il sistema muro-difesa italiano. Il peso offensivo ricadrà soprattutto sul gruppo degli attaccanti. Hampus Ekstrand gioca nel Lindemans Aalst in Belgio, Axel Enlund nello SVG Lüneburg in Germania, mentre Johan Gruvaeus conosce direttamente la pallavolo