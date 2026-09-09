Dura critica sui continui cambi di coppia: “Non siamo un sport serio”

Giocatori padel discutono i continui cambi di coppia e la mancanza di regolamentazione

Un dibattito in crescita nel mondo del padel

Il padel, sport in rapida evoluzione, sta vivendo un dibattito crescente sul tema dei continui cambi di coppia. Gonzalo Rubio, uno dei giocatori più esperti del circuito Premier Padel, ha espresso una critica dura e costruttiva, sottolineando come la mancanza di continuità nei progetti di coppia stia mettendo in discussione la serietà dello sport. Il giocatore, dopo aver concluso la sua partecipazione al Paris Major, ha condiviso sui social una riflessione che ha suscitato interesse nel settore.

La regolamentazione è necessaria per il 2027

Rubio ha sottolineato come la normativa attuale permetta ogni tipo di modifica di coppia, senza limiti fissi. “Oggi il regolamento lo permette tutto”, ha scritto, evidenziando come i progetti di coppia siano sempre più brevi e soggetti a cambi frequenti. Questo, a sua parere, non solo crea instabilità per i giocatori, ma anche per i tifosi, i tecnici e i patrocinatori. “I tifosi che pagano per seguire il circuito meritano di identificarsi con coppie che si consolidino nel tempo”, ha aggiunto.

Un problema che riguarda tutti i livelli del padel

La dinamica dei cambi di coppia ha un impatto su tutti i livelli del padel, dal professionismo al dilettantismo. Secondo Rubio, la mancanza di continuità ha reso il settore meno serio e meno strutturato. “Siamo ancora lontani da un sport che possa essere considerato realmente professionale”, ha dichiarato. L’esperto ha anche sottolineato come la FIP, la Federazione Internazionale del Padel, abbia già espresso interesse a studiare possibili regolamenti per il 2027, ma il dibattito è ancora in fase iniziale.

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Un’idea costruttiva per il futuro

Rubio ha espresso la sua volontà di contribuire al miglioramento del settore, non solo come giocatore, ma anche come voce del mondo del padel. “La faccio da dentro, con l’unica intenzione di costruire un sport più serio e regolamentato”, ha scritto. L’obiettivo, per lui, è quello di creare un ambiente in cui le coppie possano svilupparsi con maggiore stabilità e coerenza. “Spero che un giorno possiamo dire che il padel non è solo un sport individuale, ma un gioco di squadra”, ha concluso.

Un’esperienza personale e un invito a riflettere

Il giocatore ha anche condiviso un’esperienza personale, spiegando come la sua coppia, composta con Álvaro Montiel, non continuerà a giocare insieme nei prossimi tornei. “Il mio compagno ha deciso di giocare con un altro giocatore dopo due tornei”, ha scritto. Questo, a suo parere, non è un problema di lui, ma di un sistema che permette ogni tipo di modifica. “Non si tratta di vietare, ma di ordinare”, ha aggiunto. La sua critica, seppur dura, è volta a un obiettivo condiviso: migliorare la qualità e la professionalità del padel. Un’idea che, se implementata, potrebbe portare a un futuro più stabile e coeso per l’intero settore.