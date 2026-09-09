Vuelta a España 2026, tappa Dos Hermanas – Sevilla: tracciato piano, favorito Brennan e italiani in scena

Tappa ciclistica a Siviglia con tracciato piano e favorito Brennan

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La diciassettesima tappa della Vuelta a España 2026 si svolgerà oggi, mercoledì 9 settembre, tra Dos Hermanas e Sevilla, su un tracciato pianeggiante che non presenta difficoltà altimetrica. L’evento, che si terrà tra le 13 e le 17:19, sarà visibile in streaming su Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max. Il britannico Matthew Brennan, attualmente in testa alla classifica generale, è il favorito per la vittoria, con l’obiettivo di completare la cinquina nella manifestazione. L’Italia, con Alberto Dainese e Vincenzo Albanese, potrebbe trovare un’occasione per fare punti importanti in una prova che sembra destinata a finire in volata.

tracciato piano e attesa per brennan

La tappa di oggi rappresenta una rara eccezione nel contesto di una Vuelta che ha sempre proposto frazioni impegnative. Il tracciato, che si svolgerà tra Dos Hermanas e Sevilla, non presenta alcun tipo di difficoltà altimetrica, rendendolo ideale per i migliori velocisti. La mancanza di dislivelli potrebbe favorire i corridori in forma e con una buona resistenza, ma la competizione sarà comunque serrata. Matthew Brennan, con quattro vittorie in bacheca, è il principale candidato per aggiudicarsi la quinta vittoria personale nella manifestazione. Il britannico, però, dovrà fare i conti con i migliori della categoria, tra cui Bryan Coquard, Vito Braet e Jordi Meeus, che potrebbero metterlo in difficoltà.

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italia in scena con dainese e albanese

Per l’Italia, la tappa di oggi rappresenta un’occasione importante. Alberto Dainese, del team Soudal Quick-Step, potrebbe trovare il terreno ideale per puntare a un risultato significativo. Dainese, noto per la sua capacità di mantenere la posizione in gruppo, si presenterà in forma ottimale dopo un’ottima performance nella tappa precedente. Vincenzo Albanese, del team EF Education-EasyPost, è invece reduce da una top-10 nella tappa di ieri e potrebbe cercare di migliorare il suo risultato. Entrambi saranno seguiti con attenzione, soprattutto in una prova che sembra destinata a finire in volata.

La tappa di oggi, inoltre, sarà accompagnata da un programma ricco di contenuti, tra cui le interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, il calendario di Los Angeles 2028 e un corposo pagellone. Gli appassionati del ciclismo potranno seguire l’evento in diretta streaming su Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max. La diretta testuale sarà disponibile su OA Sport, con aggiornamenti in tempo reale sulle mosse dei migliori corridori.

Con un tracciato piano e un gruppo di favoriti in forma, la tappa di oggi potrebbe rivelarsi decisiva per la classifica generale. Matthew Brennan, però, dovrà dimostrare di essere in grado di mantenere il vantaggio, anche di fronte a una concorrenza di alto livello. L’Italia, con Dainese e Albanese, potrebbe trovare il momento giusto per fare punti, ma la competizione sarà senza dubbio serrata.