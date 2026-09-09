Juan Pablo Montoya: Madrid è un circuito che separa gli uomini dai ragazzi

Juan Pablo Montoya osserva il circuito di Madrid, un tracciato complesso che richiede attenzione e abilità

Il pilota spagnolo Juan Pablo Montoya ha espresso il suo entusiasmo per il circuito di Madrid, che torna a ospitare la Formula 1 dopo 45 anni. In un’intervista pubblicata il 9 settembre 2026, Montoya ha sottolineato come il tracciato sia un vero e proprio test per i piloti, che richiede una guida precisa e una grande attenzione. “Madrid è un vero circuito, bisogna guidare come una volta. Separerà gli uomini dai ragazzini”, ha detto Montoya, riferendosi al livello di difficoltà del tracciato.

Un circuito che mette alla prova

Montoya ha spiegato come il circuito di Madrid, con le sue 22 curve e una lunghezza totale di 5,4 km, sia un tracciato complesso che richiede una grande concentrazione. “Ci sono curve in cui è importante percorrere l’intera traiettoria, altre in cui devi frenare all’apice, e ci sono dossi che ti sbalzano fuori pista molto velocemente, quindi non puoi permetterti errori”, ha sottolineato. Il pilota ha anche ricordato che un normale circuito cittadino è così: “se commetti un errore, distruggi la macchina”. Il tracciato di Madrid presenta caratteristiche uniche che lo rendono particolarmente impegnativo. “È come Macao, dove non hai abbastanza tempo per allenarti e adattarti”, ha commentato Montoya. L’attenzione è stata particolarmente rivolta alla curva dodici, detta Monumental, con i suoi 24 gradi di inclinazione e i suoi 550 metri. “L’occhio però cade sicuramente sulla curva dodici, la famosa Monumental”, ha detto Montoya, sottolineando il suo impatto visivo e tecnico.

Un mix tra Jeddah e Monaco

Montoya ha paragonato il circuito di Madrid a un mix tra Jeddah e Monaco, due tracciati noti per la loro intensità e la loro complessità. “A dire il vero, mi ha impressionato perché il livello tecnico del circuito è incredibilmente alto”, ha commentato. Il pilota ha anche parlato del connazionale Fernando Alonso, sottolineando le sue possibilità in un circuito come Madrid. “Se Fernando è riuscito a conquistare punti a Zandvoort, possono sorprenderci qui”, ha detto Montoya, riconoscendo la capacità del connazionale di adattarsi a tracciati difficili.

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“In realtà, possono sorprenderci perché, come si dice, questo circuito separerà gli uomini dai ragazzi”, ha concluso Montoya. Il pilota ha anche sottolineato che il tracciato di Madrid potrebbe favorire piloti esperti e limitare le differenze delle vetture. “I settori tecnici, le brusche frenate ed i cambi di pendenza rendono sicuramente quella di Madrid una pista molto interessante”, ha aggiunto. Il circuito di Madrid rappresenta un test estremo per i piloti. Montoya ha espresso la sua convinzione che il tracciato possa mettere in mostra le capacità di chi è abituato a guidare in condizioni difficili. La combinazione di curve cieche e dossi rende il tracciato unico.

Il ritorno della Formula 1 a Madrid dopo 45 anni ha suscitato molto interesse nel mondo motorsport. Il circuito, con le sue caratteristiche uniche, potrebbe diventare un punto di riferimento per la categoria. Montoya ha espresso la sua soddisfazione per l’evoluzione del tracciato e per la sua capacità di mettere alla prova i piloti. “Sono convinto che questo circuito possa dare grandi emozioni e risultati interessanti”, ha concluso il pilota.

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