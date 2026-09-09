Mondiale per Club 2026 senza squadre italiane, ma con Antropova in Eczacibasi

Squadre di volley femminile si preparano al Mondiale per Club 2026 in Brasile, senza rappresentanti italiani

Il Mondiale per Club 2026 senza squadre italiane

Il Mondiale per Club 2026 si svolgerà in Brasile, dal 8 al 13 dicembre, senza la partecipazione delle squadre italiane. L’assenza è dovuta al calendario molto intenso che ha visto le formazioni azzurre impegnate in competizioni europee e continentali. Tra le squadre che si contenderanno il titolo, spicca la presenza della Eczacibasi, che ospiterà la bomber italiana Ekaterina Antropova, trasferitasi da Scandicci. La giocatrice, che ha vinto lo scorso anno il titolo iridato per club e la palma da MVP, sarà una delle chiavi del successo turco. La sua partecipazione rappresenta un’importante testimonianza del talento italiano nel volley femminile.

Le squadre partecipanti al Mondiale per Club 2026

Le squadre partecipanti sono state ufficializzate oggi. Tra le formazioni in campo, si segnala la presenza delle due compagini turche, VakifBank e Eczacibasi, che si affronteranno in un gruppo di alto livello. Al loro fianco, si trovano squadre di alto calibro come il SESI Volei Bauru, campione del Sudamerica, e l’Osasco Sao Cristovao Saude, formazione ospitante. Tra le altre, ci sono le peruviane del Club Alianza Lima, le giapponesi del NEC Red Rockets Kawasaki e le kazake del Zhetysu VC, finaliste dell’ultima Champions League asiatica. L’Al Ahly, squadra egiziana, completa il gruppo B. Il mix di nazionalità e livello tecnico promette un torneo estremamente competitivo.

Il torneo si dividerà in due gironi, con le prime due classificate di ciascun gruppo che si affronteranno in semifinali incrociate. Nella Pool A, si affronteranno Osasco, Red Rockets, Eczacibasi e Alianza Lima. Nella Pool B, invece, si incontreranno VakifBank, Bauru, Al Ahly e Zhetysu. La struttura del torneo prevede un confronto diretto tra le migliori squadre di ogni gruppo, con un sistema di gironi che favorisce la competitività e la diversificazione delle sfide. La Eczacibasi, con Antropova, sarà una delle squadre da tenere d’occhio. La sua esperienza e la sua capacità di leadership potrebbero fare la differenza per la squadra turca.

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Ekaterina Antropova, dopo il successo con Scandicci, ha scelto di trasferirsi alla Eczacibasi, dove si prepara a disputare il Mondiale per Club 2026. La giocatrice, che ha vinto lo scorso anno il titolo iridato per club e la palma da MVP, è considerata una delle migliori al mondo. La sua esperienza e la sua capacità di leadership potrebbero fare la differenza per la squadra turca, che punta a conquistare un altro titolo internazionale. La sua partecipazione rappresenta un’importante testimonianza del talento italiano nel volley femminile.

Il torneo si svolgerà presso il Palazzetto Wlamir Marques di San Paolo, in Brasile, e vedrà la partecipazione di squadre provenienti da diversi continenti. L’Italia, pur non essendo rappresentata, osserva con interesse la competizione, soprattutto per il ruolo di Antropova. La sua presenza in Eczacibasi potrebbe influenzare il corso del torneo, soprattutto se la squadra turca si dimostrerà competitiva. Il Mondiale per Club 2026 promette di essere un evento di alto livello, con squadre di alto calibro e un’atmosfera di competizione intensa.