Win for Italia Team: la lotteria quotidiana a sostegno dello sport italiano

Giocatori scelgono sei numeri su 40, estrazione quotidiana a sostegno dello sport italiano

La lotteria “Win for Italia Team”, introdotta in attuazione della Legge di Bilancio 2026, è un nuovo strumento di finanziamento per lo sport italiano, gestito da Sisal come concessionario statale dei Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale. Il gioco, che si svolgerà tutti i giorni alle ore 20.00, permette ai partecipanti di scegliere sei numeri su 40 e di partecipare a cinque categorie di vincita, da due a sei numeri indovinati. Il costo di ogni giocata è di due euro, con un primo premio milionario previsto. L’iniziativa, che si avvia il 28 settembre, è il frutto della collaborazione tra il Coni e Sisal, con l’obiettivo di sostenere i progetti olimpici e sportivi del Paese.

Un modello consolidato a livello internazionale

La lotteria “Win for Italia Team” si ispira al modello del Super Enalotto, ma con alcune differenze. Mentre il Super Enalotto prevede la scelta di sei numeri su 90, la nuova lotteria utilizza un sistema a 40 numeri, rendendola più accessibile e simile per modalità di gioco. L’obiettivo principale è sostenere l’intero sistema sportivo italiano, con un impegno del 26,5% degli importi giocati destinato al Coni. L’iniziativa si inserisce in un modello internazionale in cui i giochi legali e regolamentati rappresentano uno strumento di supporto a finalità di interesse collettivo.

Un progetto nato da una collaborazione strategica

La collaborazione tra il Coni e Sisal ha portato alla nascita di Win for Italia Team, un gioco a premi che sostiene i progetti olimpici e sportivi. Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha spiegato che dopo 23 anni il modello italiano è tornato a essere un punto di riferimento per il finanziamento dello sport. “Dopo 23 anni riprendiamo questo gioco sportivo i cui benefici saranno riversati sull’attività sportiva”, ha dichiarato Buonfiglio. L’iniziativa ha convinto il Governo a continuare a sostenerla, grazie al successo ottenuto in eventi come Tokyo, Parigi, Milano Cortina e diversi Mondiali e Europei.

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La lotteria, che si avvia il 28 settembre, è un’alternativa al Super Enalotto, ma con un focus specifico sullo sport. Il sistema di estrazione quotidiana permette a tutti i partecipanti di giocare e vincere, con un premio milionario in palio. Il Coni ha garantito che il 26,5% degli importi giocati sarà destinato a sostenere i programmi e le attività dedicate agli atleti. L’iniziativa, inoltre, è stata supportata da atleti e atlete che hanno proseguito a vincere, dimostrando l’efficacia del modello italiano.

La lotteria “Win for Italia Team” rappresenta un passo avanti per il finanziamento dello sport italiano, con un modello che si ispira a un sistema consolidato a livello internazionale. L’obiettivo è sostenere i progetti olimpici e sportivi, con un impegno concreto e trasparente. La collaborazione tra il Coni e Sisal ha portato a un risultato significativo, che potrebbe diventare un punto di riferimento per il futuro dello sport tricolore.